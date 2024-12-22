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Полицейский автомобиль подожгли в Екатеринбурге

SHOT: В Екатеринбурге неизвестные подожгли полицейский автомобиль
Фото: iStock/trikolor

Фото: iStock/trikolor

Полицейский уазик подожгли коктейлем Молотова в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.


Инцидент произошел у автосервиса на Чапаева. Неизвестные бросили коктейль Молотова в служебный УАЗ, а затем скрылись с места.

Как сообщают очевидцы, преступников было несколько. По предварительной информации, поджигателей курировали украинские мошенники. Отмечается, что у автомобиля повреждён бампер. Иные подробности в настоящее время уточняются.

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В Ленобласти школьник выстрелил из пневматики в глаз однокласснику
Mash: в Ленобласти подросток получил пулю в глаз от сверстника
22 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock/Iulianna Est

В Ломоносовском районе Ленобласти 13-летний школьник попал в больницу в тяжелом состоянии после игры с одноклассником. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в СНТ «Нижняя Колония». 13-летний мальчик после игры во дворе с другом вернулся домой с травмой глаза. Мать школьника отвезла его в больницу, врачи обнаружили у пострадавшего в глазнице инородное тело.

Уточняется, что металлическая пуля повредила оболочку глаза и застряла. Состояние подростка врачи оценивают как тяжелое. Ему провели операцию. Вскоре стало известно, что приятель мальчика вынес на улицу пневматический пистолет и случайно выстрелил ему в голову. Правоохранители проводят проверку.

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Дальнобойщика-россиянина из Дагестана нашли убитым на севере Ирана
22 декабря 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Miguel Perfectti

Дальнобойщик-россиянин обнаружен убитым на севере Ирана в провинции Гилян. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу российской дипмиссии в Тегеране. Там уточнили, что на теле убитого зафиксированы огнестрельные ранения. Также известно, что он уроженец Республики Дагестан.
«Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных, и наведению порядка на погранпункте Астара», — говорится в сообщении.
Иранская сторона разбирается в произошедшем. Расследование контролирует Генеральное российское консульство в Реште, а также посольство в Иране.

Дипломаты соболезнуют родственникам и близким погибшего дальнобойщика.

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Mash: годовалую девочку залечили до смерти от ветрянки в Подмосковье
22 декабря 2024, 12:00

Фото: istockphoto/blinow61

Годовалая девочка умерла от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ветрянки в подмосковной Лобне, передает Telegram-канал Mash. Уточняется, что родители малышки на протяжении пяти дней игнорировали рекомендации медиков госпитализировать ребенка.
В середине декабря у малышки поднялась температура, вирус диагностировали, но родители отказались отдать девочку под наблюдение врачей.

Через несколько дней снова приехала Скорая, когда у маленькой пациентки посинел язык, и поднялась температура.

Родители повезли ребенка в инфекционную больницу, по дороге он начал задыхаться, а по приезде в больницу у пациентки была уже клиническая смерть. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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#медицина
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Mash: дотла сгорел магазин пиротехники в Минеральных Водах
22 декабря 2024, 11:44

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Ларек с пиротехникой сгорел дотла в Минводах, передает Telegram-канал Mash, публикуя кадры произошедшего. На них автомобилисты проезжают мимо торговой точки, где взрывается фейерверк. Некоторые водители даже разворачиваются.
Перед этим сообщалось, что в подмосковных Химках неизвестный запустил салют в почтовом отделении. Десять человек эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет. Серьезного возгорания не случилось. Злоумышленник, возможно, ретировался. На место выезжали представители оперативных служб.

Ранее публиковались кадры последствий взрыва в банковском отделении Петербурга. На них можно увидеть разбитую дверь с поврежденными банкоматами.

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В Москве задержали студента-вербовщика террористов
ТАСС: студент РУДН задержан по подозрению в вербовке сторонников террористов
22 декабря 2024, 09:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве задержали студента Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) по подозрению в вербовке сторонников террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что молодой человек обучается на втором курсе. Задержанный Арби Дукаев является гражданином РФ.

Примечательно, что обвиняемый не был ранее судим и нигде не работал. Согласно информации источника, он будет находиться в СИЗО до 21 января следующего года.

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#студент
#терроризм
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Названа предварительная причина схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д
РЖД: Излом рамы колесной пары мог стать причиной схода вагонов на ЗабЖД
22 декабря 2024, 09:05

Фото: iStock/Perytskyy

Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д стал излом рамы колесной пары. Об этом сообщили в РЖД, передает РИА Новости.
По данным ведомства, в настоящее время ведется расследование по факту произошедшего.

Напомним, 22 декабря около 07:30 по местному времени (01:30 мск) на перегоне Бушулей — Жирекен на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) произошло столкновение двух грузовых поездов. 42 вагона сошли с рельсов.

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#ржд
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По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей
По делу Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей и два ретромотоцикла
22 декабря 2024, 08:20

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

По делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, передает РИА Новости.
В коллекции также присутствуют редкие Packard 1942 года выпуска, британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года. Уточняется, что всего по делу Иванова были арестованы 37 транспортных средств, которые были зарегистрированы на родственников обвиняемого.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

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Последствия взрыва в отделении банка в Петербурге попали на видео
Последствия взрыва в отделении банка в Санкт-Петербурге сняли на видео
22 декабря 2024, 07:30

Фото: iStock/RamonCast

В отделении банка в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, на видео с места ЧП видна разбитая дверь и поврежденные банкоматы. Кадры опубликовал глава Красногвардейского района города Андрей Хорт в своем Telegram-канале.
По его словам коммуникации в доме не повреждены. Хорт отметил, что жители дома, как и квартира на втором этаже не пострадали.




По его словам, ударная волна выбила окна только в отделении банка. Хорт призвал местных жителей сохранять спокойствие и заключил, что ситуация находится под контролем правоохранителей.

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#взрыв
#банк
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США «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем
Крейсер ВМС США ошибся и сбил истребитель F/A-18 над Красным морем
22 декабря 2024, 07:08

Фото: iStock/Андрей Глущенко

Истребитель F/A-18 ВМС США был сбит над Красным морем в результате ошибки экипажа крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную ударную группу USS Harry S. Truman.
Крейсер по ошибке открыл огонь, когда истребитель взлетал с палубы авианосца, сообщает Центральное командование Вооружённых сил США. Оба пилота катапультировались, уточняет заявление ведомства ТАСС.

В результате жертв нет, хотя один из пилотов получил лёгкие травмы.

Стоит отметить, что инцидент «дружественного огня» произошёл во время авиаударов по объектам хуситов. «Радио 1» передавало в ночь с 21 на 22 декабря, что в столице Йемена Сане прогремели мощнейшие взрывы после атаки США и Британии.

Ранее стало известно, что виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив.

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Два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов

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#авиация
#пилот
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