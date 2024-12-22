Полицейский автомобиль подожгли в Екатеринбурге

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Полицейский уазик подожгли коктейлем Молотова в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел у автосервиса на Чапаева. Неизвестные бросили коктейль Молотова в служебный УАЗ, а затем скрылись с места.
Как сообщают очевидцы, преступников было несколько. По предварительной информации, поджигателей курировали украинские мошенники. Отмечается, что у автомобиля повреждён бампер. Иные подробности в настоящее время уточняются.
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