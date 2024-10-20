Экс-глава банка «Открытие» Ромаев сам себе выдал кредит на 3 млрд рублей

Подозревамый в поджоге здания Минобороны Литвы в Вильнюсе в воскресенье утром успел поджечь ещё три объекта, включая здание генпрокуратуры страны. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение), ссылаясь на заявление полицейского департамента.