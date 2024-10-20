Экс-глава банка «Открытие» Ромаев сам себе выдал кредит на 3 млрд рублей

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Бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в выдече самому себе кредита на три миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы дела.
Отмечается, что на полученную сумму бывший топ-менеджер прокрелитовал подконтрольную ему фирму Benirlia Holdings Limited, находящуюся на Кипре. Долг компания не вернула и в настоящее время находится на стадии ликвидации. Сам Ромаев ещё в 2020 году покинул Россию.
МВД России собирается объявить банкира в международный розыск через Интерпол.
Ранее, в четверг, Мещанский суд Москвы вынес приговор о заочном аресте Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере.
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Анастасия Чинкова