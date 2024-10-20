Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Экс-глава банка «Открытие» Ромаев сам себе выдал кредит на 3 млрд рублей

Экс-глава банка «Открытие» Ромаев сам себе выдал кредит на 3 млрд рублей

«Ъ»: экс-главу банка «Открытие» Ромаева обвинили в выдаче себе кредита на 3 млрд
20 октября 2024, 19:07
Фото: iStock/Oksana Kalinina

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в выдече самому себе кредита на три миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы дела.
Отмечается, что на полученную сумму бывший топ-менеджер прокрелитовал подконтрольную ему фирму Benirlia Holdings Limited, находящуюся на Кипре. Долг компания не вернула и в настоящее время находится на стадии ликвидации. Сам Ромаев ещё в 2020 году покинул Россию.

МВД России собирается объявить банкира в международный розыск через Интерпол.



Ранее, в четверг, Мещанский суд Москвы вынес приговор о заочном аресте Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере.

Читайте также:

Создатели финансовой пирамиды получили до 12 лет за обман россиян на 214 млн рублей

Экс-депутата ГД Шилкина отправили в СИЗО по делу о хищении 2 млрд

Громкое хищение миллиарда в больнице Петербурга: кто и как тратил миллионы горбольницы во время COVID-19
#кредит
#банк
#хищение
#суд
#приговор
#мвд
#розыск
На Кубе трижды не смогли перезапустить энергосистему после глобальной аварии
20 октября 2024, 18:35

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Кубинские власти и экстренные службы трижды не смогли перезапустить энергосистему после масштабного отключения электричества. Население и предприятия Острова Свободы остаются без света с 18 октября.
Министерство энергетики страны сообщило, что процесс повторного подключение электрической энергии остаётся сложным, передаёт информационное агентство Reuters. На практике это означает, что восстановить подачу электричества не удалось. Ремонтные и аварийные бригады энергетиков трижды не сумели запустить систему электроснабжения.

Власти Кубы из-за продолжающегося блэкаута отправили домой госслужащих из ведомств не первостепенной важности, отменили занятия в школах. Сообщается, что очередные неполадки произошли в подсистеме, куда входит Гавана. Руководство страны называет причинами ухудшения ситуации с электроснабжением в стране устаревающую инфраструктуру, перебои с поставками топлива, рост потребления, а также торговое эмбарго США.

Читайте также:

Стало известно, сколько проработает связь на Украине в случае блэкаута

Посольство на Кубе опубликовало предупреждение для россиян

Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции
#сша
#страны
#рост
#куба
#электроэнергия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели завершили разбор завалов дома в Тамбовской области после взрыва газа
20 октября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Сотрудники МЧС завершили разбор завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Напомним, что в субботу утром губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о вызрве бытового газа в многоквартирном жилом доме. Там вспыхнул пожар, который пожарно-спасательные подразделения МЧС локализовали на площади 150 квадратных метров. Ликвидацией последствий занимались 34 специалиста и 18 единиц техники.

В результате взрыва погибли четыре человека, ещё девять получили ранения различной степени тяжести. По поручению Егорова, в Кирсанове был объявлен режим ЧС.

В воскресенье вечером аварийно-спасательные работы подошли к концу. Сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек.

По последним сведениям, в результате взрыва бытового газа погибли пять человек, одиннадцать пострадали. Девять из них после осмотра врачей были отправлены на амбулаторное лечение. Ещё двоим потребовалась госпитализация.

В разборе завалов принимали участие 150 человек и 35 единиц техники. Им удалось разобрать 300 кубометров разрушенных конструкций.

Читайте также:

Еще одно тело нашли после взрыва в доме в Кирсанове

Девять человек пострадали из-за взрыва газа в доме в Тамбовской области

Прокуратура Тамбова проведет проверку в связи со взрывом бытового газа в доме
#мчс
#взрыв бытового газа
#пожар
#спасатели
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджёг ещё три объекта
20 октября 2024, 17:21

Фото: iStock/Animaflora

Подозревамый в поджоге здания Минобороны Литвы в Вильнюсе в воскресенье утром успел поджечь ещё три объекта, включая здание генпрокуратуры страны. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение), ссылаясь на заявление полицейского департамента.
Отмечается, что около 05:40 (совпадает с мск) мужчина 1984 года рождения в состоянии алкогольного опьянения общеопасным образом поджёг временно установленные деревянные конструкции и защитную тканевую плёнку на первом этаже здания Генпрокуратуры Литвы. В результате его действий произошло возгорание и задымление.

Через полчаса после этого мужчина поджёг дверь трёхэтажного жилого дома, а ещё через полчаса – мусорный контейнер. После того как он загорелся мужчина потащил его ко входу в здание службы по защите прав детей и усыновлению

Затем он отправился поджигать входную дверь в здании Минобороны.

В настоящее время мужчина задержан. Специалисты оценивают нанесённый им ущерб.

Читайте также:

Неизветный поджёг дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе

ФСБ: Жительницу Самарской области задержали за поджог вышки связи по заданию СБУ

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
#литва
#пожар
#поджог
#задержание
#генпрокуратура
#здание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве водитель сбил трёх пешеходов
Три пешехода пострадали в ДТП на Зелёном проспекте в Москве
20 октября 2024, 16:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

Три человека пострадали в ДТП на пересечении Зелёного проспекта и 1-й Владимирской улицы в Москве. Об этом столичная Госавтоинспекция (ГАИ) сообщила в своём официальном Telegram-канале.
По предварительной версии, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и наехал на тротуар. В этот момент по нему шли трое пешеходов, которые получили ранения разной степени тяжести.

Известно, что одного из пострадавших отбросило в отбойник. Он находится в тяжёлом состоянии. Второй пострадавший также отлетел на несколько метров из-за удара. У ещё одной женщины ушиб руки. Все они были экстренно госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Движение в районе ДТП затруднено, водителям рекомендуют искать пути объезда.

Читайте также:

Пять человек погибли в ДТП с фурой в Домодедове

ДТП с участием двух машин произошло на Волгоградском проспекте в Москве

В Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и газель
#москва
#дтп
#пешеход
#авария
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими в Домодедово
20 октября 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Следственным управлением УМВД РФ по городу Домодедово Московской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-тоанспортного происшествия, в котором погибли пять человек.
Авария произошла 20 октября около 7:25 утра в районе 175-го километра автотрассы А-107, сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Водитель 1999 года рождения на автомобиле Lada Priora не справился с управлением, после чего машина выехала на встречную полосу и на полной скорости врезалась в грузовик Scania.

Изувеченную отечественную машину сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что задняя часть автомобиля полностью отсутствует, также у машины нет крыши. По всей автостраде раскиданы части авто. По сути от транспортного средства осталась только правая часть корпуса. Водитель и четыре пассажира машины погибли. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Читайте также:

Пять человек погибли в ДТП с фурой в Домодедове

ДТП с участием двух машин произошло на Волгоградском проспекте в Москве

Трое погибли и 7 пострадали в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Астраханью
#авария
#смерть
#уголовное грузовик
#татьяна петрова
#гу мвд россии по московской области
#машина
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники МЧС тушат крупный пожар во Владимирской области — видео
Сотрудники МЧС тушат крупный пожар во Владимирской области
20 октября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В посёлке Ручей Ковровского района Владимирской области полыхает сильный пожар в производственном здании предприятия по изготовлению дверей. Огонь распространился уже на площади в 2,4 тысячи квадратных метров.
Возгорание возникло ранним утром, сообщает пресс-служба МЧС в официальном телеграм-канале. На месте работают 31 боец местной пожарно-спасательной части и 11 единиц специальной техники. Пока локализовать пожар не удаётся. Обсуждается вопрос о применении пожарного вертолёта МЧС.

По предварительным данным, пострадавших от огня и задымления нет, но информация ещё требует уточнения. Причины возникновения возгорания будут установлены специалистами и правоохранителями в ходе пожарно-технической экспертизы, которая будет назначена после того, как сотрудники МЧС справятся с огнём.

Читайте также:

В российском регионе произошел пожар в доме с тремя детьми

При пожаре в отеле Антальи в Турции пострадали трое россиян

В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре
#мчс
#пожар
#возгорание
#сотрудники
#информация
#служба
#владимирская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неизветный поджёг дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе
LRT: дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе подожгли, подозреваемого задержали
20 октября 2024, 12:01

Фото: iStock/Faustino Carmona Guerrero

Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе в воскресенье утром. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение), ссылаясь на данные экстренных и правоохранительных служб.
Отмечается, что в 07:12 (совпадает с мск) поступило сообщение о работающей пожарной сигнализации в здании оборонного ведомства. На первом этаже произошло задымление. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение неиспользуемой деревянной входной двери со стороны двора. Она была обожжена и деформирована. В 07:57 возгорание было ликвидировано.

Представитель полицейского департамента Рамунас Матонис сообщил о начале досудебного расследования в связи с проджогом. Также был задержан подозреваемый. Им оказался гражданин Литвы 1984 года рождения. В ходе задержания он вёл себя неадекватно.

Читайте также:

ФСБ: Жительницу Самарской области задержали за поджог вышки связи по заданию СБУ

Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
#литва
#здание
#поджог
#пожар
#полиция
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьяный мужчина случайно убил возлюбленную и лёг умирать рядом с ней
20 октября 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Backiris

Страшная история, замешанная на алкоголе, произошла в Еврейской автономной области. Нетрезвый мужчина из ревности случайно убил свою возлюбленную, после чего лёг ожидать смерти рядом с ней.
Однако ревнивый алкоголик выжил, сообщает телеграм-канал SHOT, после чего сам вызвал полицейских. Инцидент произошёл в селе Кирга Бииробиджанского района. Местные жители 41-летний Сергей и его 45-летняя дама сердца пригласили к себе домой друзей с целью как следует выпить и закусить в тёплой компании. После пирушки, сопровождавшейся обильной выпивкой, гости ушли.

Тут распалённому алкоголем мужчине некстати вспомнилось, что его любимая будто бы оказывала излишние знаки внимания одному из их приятелей. В приступе ревности он ударил женщину по лицу, та упала, из носа у неё потекла кровь. Потом глаза Татьяны закатились, она задышала тяжело и хрипло.

Опомнившись, Сергей пытался привести возлюбленную в чувство, делая ей искусственное дыхание и массаж сердца, но всё было тщетно. Женщина умерла. Мужик никак не подумал, что причиной её смерти мог быть один удар. Ему и раньше случалось поколачивать подругу, и всё обходилось несколькими синяками. Поэтому он решил, что та отравилась палёной водкой. А значит и его ждёт такой же конец. Тогда он лёг рядом с трупом и стал ждать смерти, но вместо этого просто уснул.

Когда Сергей проснулся и протрезвел, он сам вызвал полицейских и всё им рассказал. Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Невольный убийца задержан. Ранее он уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести. Новая статья будет значительно серьёзнее.

Читайте также:

В Екатеринбурге криминальный авторитет избил работницу интим-салона

В Екатеринбурге дед убил полуторамесячного внука, пока отец ребенка был на СВО

В Подмосковье парень жестоко убил мать, запрещавшую ему пить алкоголь
#кровь
#женщина
#женщины
#глаза
#жители
#инцидент
#удар
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Еще одно тело нашли после взрыва в доме в Кирсанове
Пятого погибшего нашли при разборе завалов после взрыва газа в Кирсанове
20 октября 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Backiris

Спасатели обнаружили еще одно тело во время разбора завалов после взрыва газа в Кирсанове, Тамбовской области. Это уже пятая жертва. Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.
Взрыв, случившийся 19 октября в 4:55 утра на четвертом этаже многоквартирного дома, привел к разрушениям. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров приказал ввести режим ЧС. Все жители дома в Кирсанове теперь находятся в пунктах временного размещения.

Тамбовская прокуратура уже начала проверку по факту взрыва бытового газа. Кроме того, возбуждено уголовное дело. Ликвидация последствий обрушения продолжается.

Спасатели нашли тело пятой жертвы при разборе завалов на месте взрыва газа в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Читайте также:

Взрыв бытового газа в доме в Тамбовской области привёл к гибели двух человек

Губернатор Тамбовской области поручил ввести режим ЧС в Кирсанове

В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре
#спасатели
#дело
#мчс
#уголовное дело
#прокуратура
#взрыв
#жители
#дома
#telegram
#режим
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате