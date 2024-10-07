Создатели финансовой пирамиды получили до 12 лет за обман россиян на 214 млн рублей

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В Москве суд приговорил к срокам от 8 до 12 лет лишения свободы троих создателей финансовой пирамиды за хищение у 153 вкладчиков 214 млн рублей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Уточняется, что задержанных признали виновными по статье 159 УК РФ. Согласно информации следствия, 40-летнего Максима Омельченко приговорили к 12 годам, 50-летнюю Людмилу Голубеву — к 9 годам, 46-летнюю Елену Сон — к 8 годам колонии общего режима.
Злоумышленники организовали структуру, которая должна была управлять денежными средствами вкладчиков и приносить им прибыль от 15 до 22% ежемесячно. Отмечается, что все выплаты, получаемые инвесторами, происходили за счет новых участников.
Ранее россиянам раскрыли способ, с помощью которого можно распознать финансовую пирамиду. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Злоумышленники организовали структуру, которая должна была управлять денежными средствами вкладчиков и приносить им прибыль от 15 до 22% ежемесячно. Отмечается, что все выплаты, получаемые инвесторами, происходили за счет новых участников.
Ранее россиянам раскрыли способ, с помощью которого можно распознать финансовую пирамиду. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова