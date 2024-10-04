Громкое хищение миллиарда в больнице Петербурга: кто и как тратил миллионы горбольницы во время COVID-19

Фото: istockphoto / Motortion
В Санкт-Петербурге в больнице № 20 вскрылись масштабные хищения государственных средств. В рамках текущего расследования уголовного дела были задержаны ещё четыре человека. Ущерб бюджету может составить до одного миллиарда рублей. Подробности преступления представлены в материале «Радио 1».
Что произошло и как похитили деньги1 октября в городской больнице № 20 и администрации Московского района прошли массовые обыски, организованные Следственным комитетом и экономической полицией. В результате обысков были задержаны 36 человек, среди которых оказалась и главный врач Татьяна Суровцева.
Согласно собранным материалам, в период пандемии COVID-19 пропало от 30 до 50 миллионов рублей. Кроме того, с 2021 года в больнице фактически трудились сотрудники, имеющие родственные связи с руководством, но не исполняющие свои обязанности. Они занимали должности уборщиков, операторов ЭВМ и водителей, получая зарплату, в то время как настоящие участники схемы присваивали себе эти средства.
По словам представителя Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и области, общая сумма ущерба бюджету может составить до одного миллиарда рублей.
В рамках расследования правоохранительные органы провели 50 обысков в различных регионах, включая Санкт-Петербург, Москву, Московскую и Ленинградскую области.
Фото: istockphoto / blinow61
Кто в списках подозреваемых2 октября Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайства по мерам пресечения для девяти фигурантов дела. Восемь из них арестованы, а один помещён под домашний арест.
Среди арестованных заместитель главного врача по экономическим вопросам Наталия Чоха и фиктивно трудоустроенные сотрудники:
- экономист Елена Тодурова;
- уборщик Вадим Косухин;
- оператор ЭВМ Анна Кудишкина;
- бухгалтер Ксения Косухина;
- главный бухгалтер Ольга Яковлева.
3 октября среди арестованных оказалась инспектор администрации Московского района Валентина Резникова, которая, как полагает следствие, была связана с руководством больницы и участвовала в фиктивном трудоустройстве трёх человек. Её задержали 1 октября, но обвинение ей ещё не предъявлено.
Вячеслав Яковлев, муж главного бухгалтера Яковлевой и водитель больницы, также был арестован 3 октября по подозрению в организации мошеннической схемы. Филипп Алексеев, родственник Яковлевой, который числился инженером в больнице, но на самом деле работал в другом научном центре, также был заключён под стражу.
Последняя среди арестованных — Ирина Кокконен, чьё фиктивное трудоустройство в больницу тоже раскрылось. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности и останется под стражей до конца ноября.
По информации следствия, администрация больницы и другие лица разработали мошенническую схему фиктивного найма с целью хищения средств. В период с января 2021 года по июнь 2024 года на счета несуществующих сотрудников было перечислено примерно 344 миллиона рублей в виде зарплаты и премий, которые затем присваивались организаторами этой схемы.
Фото: istockphoto / sqback
Интересные факты о фигурантахВ ходе судебного разбирательства по делу о мошенничестве в городской больнице № 20 в Санкт-Петербурге были озвучены любопытные факты о жизни некоторых фигурантов.
Анна Кудишкина, которая числилась оператором ЭВМ, имеет рабочие визы в Объединённых Арабских Эмиратах и США, а также вид на жительство в Греции. Она арендует квартиру в Дубае и владеет банковскими счетами в Узбекистане и Казахстане. По имеющимся данным, за последние три года она провела 655 дней за пределами России.
Никита Чоха, ещё один из подозреваемых, имеет не только российское гражданство, но и эстонский паспорт, а также рабочую визу в ОАЭ и счета в международных банках.
Елена Тодурова, которая занимала должность экономиста в больнице, является гражданкой Израиля и с 2019 по 2024 годы не находилась на территории России более 960 дней.
Читайте также:
Москвичку поймали на кражах в подмосковных магазинах
В Подмосковье поймали домработницу, обокравшую квартиру нанимателя
Полиция задержала двух женщин, укравших у подмосковного пенсионера 2 млн рублей
Дайана Хусинова