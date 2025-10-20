Экс-глава ИТ-компании помещена в психбольницу после заявления о сексуальном насилии

20 октября 2025, 13:17

Фото: istockphoto / shironosov

Бывший руководитель крупной российской ИТ-компании Елена Давыдова помещена в психиатрический стационар. Всё началось с её заявления о сексуальном насилии со стороны коллеги. Вскоре против самой Давыдовой возбудили уголовное дело по статьям о нарушении частной жизни.