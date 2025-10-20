Экс-глава ИТ-компании помещена в психбольницу после заявления о сексуальном насилии
Бывший руководитель крупной российской ИТ-компании Елена Давыдова помещена в психиатрический стационар. Всё началось с её заявления о сексуальном насилии со стороны коллеги. Вскоре против самой Давыдовой возбудили уголовное дело по статьям о нарушении частной жизни.
В мае 2025 года суд направил Давыдову на принудительное лечение в психиатрический стационар. Врачи констатировали отсутствие оснований для дальнейшего лечения и составили эпикриз, в котором указали, что она здорова.
Однако, как сообщает издание Argumenti.ru, на этом давление не прекратилось. После выписки следователь вновь инициировал проведение судебно-психиатрической экспертизы. По ее результатам вынесено решение о необходимости поместить Давыдову в стационар уже на 90 суток.
