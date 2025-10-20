В Уфе вынесли приговор мужчине, выбросившему жену из окна на глазах у маленькой дочери

20 октября 2025, 12:49

Жителя Уфы приговорили к 9 годам колонии за убийство жены на глазах у дочери

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Уфе арестовали мужчину, который выбросил жену из окна на глазах у четырёхлетней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.