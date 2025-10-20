В Уфе вынесли приговор мужчине, выбросившему жену из окна на глазах у маленькой дочери
В Уфе арестовали мужчину, который выбросил жену из окна на глазах у четырёхлетней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Регина и Валерий прожили в браке 26 лет. За годы совместной жизни у них родилось двое дочерей – старшей Виолетте сейчас 26 лет, а младшей Оливии – четыре года.
По словам Виолетты, отец часто пил и регулярно избивал мать. Доставалось и ей, пока она не вышла замуж в 19 лет и не ушла из дома. Регина часто звонила дочери, когда муж бросался на неё, и просила защитить. В день трагедии она также звонила Виолетте, но та не смогла прийти.
13 июня 2024 года Регина отправилась выгуливать собаку в компании младшей дочери и подруги. Затем она вернулась домой и уже через час её тело нашли под окнами квартиры. 30 июля Валерия задержали по подозрению в убийстве.
Единственным свидетелем произошедшего была Оливия. Её не допрашивали, но психологи провели работу, в ходе которой попытались восстановить картину случившегося.
Со слов адвокатов проекта «Травмпункт», которые представляют интересы дочерей Регины в суде, Оливии в детском саду дали обычное задание – рассказать о семье. Девочка сказала лишь, что папа «выкинул маму из окошка».
Старшая дочь не верит, что мать могла покончить с собой, на чём настаивает Валерий. Он признался, что избивал супругу, но продолжает отрицать факт убийства.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и убийстве.
В понедельник суд вынес приговор по его делу. Валерия приговорили к девяти годам и восьми месяцам заключения и выплате одного миллиона рублей старшей дочери в качестве компенсации.
