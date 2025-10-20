Общественник в Башкирии выдал себя за полицейского и открыл стрельбу по людям
В Кармаскалинском районе Башкирии 27-летний общественник расстрелял компанию отдыхающих, представившись сотрудником полиции. Об этом сообщает Telegram-Shot.
Как оказалось, компания друзей приехала на озеро, где к ним подошли двое мужчин. Один из них, показывая документ, похожий на полицейское удостоверение, начал выгонять людей и угрожать оружием. Когда завязался конфликт, мужчина распылил перцовый газ, а затем открыл стрельбу.
Выяснилось, что стрелком оказался член местного отделения организации «Комитет по противодействию коррупции» Артём А., недавно получивший удостоверение заместителя начальника отдела по связям с силовыми структурами.
Пострадавшие получили тяжёлые ранения и намерены подать заявление в полицию. Сам Артём заявил журналистам, что «подумал, как лучше подать информацию о случившемся», после чего прервал разговор.
