Достижения.рф

В Таиланде задержали несколько десятков россиян

На тайском острове Пханган задержали примерно 20 россиян за несколько дней
Фото: медиасток.рф

Около двух десятков россиян задержали на острове Пханган в Таиланде, преимущественно за нарушение визового режима. Об этом сообщили РИА Новости в местном полицейском участке.



По словам дежурного офицера, в камерах временного содержания сейчас находятся граждане России, задержанные разными службами за последние три–пять дней. Есть и те, к кому применялись меры уголовной или туристической полиции по криминальным обвинениям.

Собеседник добавил, что он не располагает информацией о конкретных санкциях в отношении тех россиян, о которых писали Telegram‑каналы (в том числе о сообщениях об обвинениях в торговле наркотиками и нелегальной работе).

В конце сентября на Пхангане также задержали 30‑летнего россиянина, которого обвиняют в организации нелегального бизнеса по аренде мотоциклов.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0