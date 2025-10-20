В Таиланде задержали несколько десятков россиян
Около двух десятков россиян задержали на острове Пханган в Таиланде, преимущественно за нарушение визового режима. Об этом сообщили РИА Новости в местном полицейском участке.
По словам дежурного офицера, в камерах временного содержания сейчас находятся граждане России, задержанные разными службами за последние три–пять дней. Есть и те, к кому применялись меры уголовной или туристической полиции по криминальным обвинениям.
Собеседник добавил, что он не располагает информацией о конкретных санкциях в отношении тех россиян, о которых писали Telegram‑каналы (в том числе о сообщениях об обвинениях в торговле наркотиками и нелегальной работе).
В конце сентября на Пхангане также задержали 30‑летнего россиянина, которого обвиняют в организации нелегального бизнеса по аренде мотоциклов.
