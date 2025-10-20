В Таиланде задержали несколько десятков россиян

20 октября 2025, 12:49

На тайском острове Пханган задержали примерно 20 россиян за несколько дней

Фото: медиасток.рф

Около двух десятков россиян задержали на острове Пханган в Таиланде, преимущественно за нарушение визового режима. Об этом сообщили РИА Новости в местном полицейском участке.