Турист под наркотиками ампутировал себе гениталии и получил штраф в Марокко
Часть полового органа ампутировал себе немецкий турист в состоянии наркотического опьянения и получил штраф в Марокко. Об этом пишет Yabiladi.
Уточняется, что суд обвинил европейца в употреблении наркотиков и подаче ложного заявления о преступлении. Мужчине назначили полгода тюрьмы условно. Штраф составил две тысячи дирхамов, что в пересчете на рубли чуть больше 17 тысяч.
Все произошло в коммуне Абдельгая Сахель. Жандармам сообщили, что местные якобы напали на туриста, частично ампутировав ему гениталии. Подозреваемых отправили под стражу. Позже выяснилось, что турист сделал самоампутацию при употреблении наркотиков. Причастность спутника и других лиц к случившемуся он отрицал.
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