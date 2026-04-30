Экс-глава района Саратовской области получил срок за превышение полномочий

30 апреля 2026, 22:40

Экс-глава района Саратовской области получил 3 года за превышение полномочий

Суд вынес приговор бывшему главе администрации Марксовского района Саратовской области Дмитрию Романову и его заместителю. Обоих чиновников признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.





Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, экс-главу района приговорили к трем годам колонии общего режима с запретом занимать госдолжности в течение трех лет. Его бывший заместитель получил два года колонии общего режима и запрет на работу в органах власти сроком на 2,5 года. На имущество осужденных наложили арест на сумму более семи миллионов рублей.



Следствие и суд установили, что в 2020-2021 годах в городе Марксе чиновники допустили замену чугунных и амероновых трубопроводов на полиэтиленовые трубы меньшего диаметра без проектной документации. Демонтированные трубы передавались подрядчику в счет оплаты работ. Бездействие руководителей привело к подрыву надежности канализационной системы и риску загрязнения водных объектов. Ущерб превысил 78 млн рублей.



Кроме того, 4 августа 2025 года произошла разгерметизация участка трубопровода, в результате чего сточными водами загрязнило более двух тысяч квадратных метров территории.



