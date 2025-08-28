Районного главу Саратовской области обвинили в злоупотреблении полномочиями
Главу Марксовского района Саратовской области Дмитрия Романова обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили ТАСС представители органов правопорядка.
По данным районной администрации, Романов руководит районом с апреля 2017 года.
Ранее сообщалось, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в докладе президенту РФ Владимиру Путину затронул проблемы со строительством жилья в регионе; полная расшифровка встречи размещена на сайте Кремля.
Говоря о расселении из аварийного фонда и влиянии сокращения ипотечного кредитования, Бусаргин пообещал улучшить показатели: из запланированных 710 тыс. кв. м за два года переселили 230 тыс. кв. м (примерно 13 тыс. человек), работа по расселению продолжается. Что касается ввода жилья, в прошлом году сдали 1,150 млн кв. м, на этот год поставлена цель — 1,250 млн кв. м.
