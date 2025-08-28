Районного главу Саратовской области обвинили в злоупотреблении полномочиями

28 августа 2025, 22:57

Главу Марксовского района под Саратовом обвинили в злоупотреблении полномочиями

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Главу Марксовского района Саратовской области Дмитрия Романова обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили ТАСС представители органов правопорядка.