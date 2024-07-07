Экс-глава Сергокалинского района Дагестана побывал дома после ареста

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Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров успел побывать дома после ареста за мелкое хулиганство, однако уже в следующую ночь был задержан у себя в доме по подозрению в отмывании денег. Об этом информирует РИА Новости.
По словам источника агентства, обвиняемый находился дома, но ночью произошло задержание. Правоохранители арестовали Омарова в его доме в селе Сергокала. После он был доставлен в Махачкалу.
Ранее Омаров отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство.
Напомним, вчера, 6 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в совершении экономических преступлений экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в терактах в регионе. Кража средств в крупном размере происходила с 2016 по 2022 гг. в составе преступной группы.
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Ранее Омаров отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство.
Напомним, вчера, 6 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в совершении экономических преступлений экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в терактах в регионе. Кража средств в крупном размере происходила с 2016 по 2022 гг. в составе преступной группы.
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Екатерина Коршунова