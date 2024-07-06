Экс-главу района Дагестана Омарова задержали по подозрению в экономических преступлениях

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Правоохранительные органы задержали по подозрению в совершении экономических преступлений бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в терактах в регионе. Об этом пишет ТАСС.
Согласно информации следствия, Омаров, Магомедов Р., Аледзиева П. и Умаров З., вместе с другими лицами вступили в сговор и в период с 2016 по 2022 год осуществляли кражу денежных средств в крупном размере. Схема заключалась в фиктивном трудоустройстве жителей села Сергокала в местную газету, которая является муниципальным бюджетным учреждением.
Уточняется, что трудоустроенные не выполняли никаких работ, а начисляемая им заработная плата перечислялась Омарову. В результате преступных действий было похищено порядка 697 тысяч рублей. В отношении четверых подозреваемых, включая Омарова, было возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова