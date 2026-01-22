Учащиеся рассказали подробности о нападении на лицей в Татарстане
Baza: Ученики заявили о звуках взрывов во время нападения на лицей в Татарстане
Учащиеся рассказали подробности о нападении на лицей в Татарстане. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
На первом уроке внезапно прозвучал невнятный сигнал по громкоговорителю. В это время из коридора донеслись звуки взрывов, вызвавшие панику среди учеников. Дети бросились искать укрытие, а затем услышали ещё один мощный звук.
По свидетельствам очевидцев, в коридорах раздавались стоны. Через 20 минут большинство учащихся были эвакуированы. Уточняется, что нападавшего задержали.
Читайте также: