Трамп: ВС США потопили в море судно наркокартеля с 11 членами ​банды из Венесуэлы

03 сентября 2025, 01:19

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Вооруженные силы США нанесли удар по судну с наркотиками венесуэльской преступной группировки «Трен де Арагуа» (Tren de Aragua) в международных водах. Были ликвидированы 11 членов банды. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.





Американский лидер отметил, что удар был нанесен, когда террористы перевозили нелегальные наркотики в направлении Соединенных Штатов. Он добавил, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не пострадал.



Ранее государственный секретарь США Марко Рубио также сообщал об успехе данной операции.





«Сегодня американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского моря по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы», — писал Рубио в соцсети X.