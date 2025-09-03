«Наркотики вместо лечения»: Врача посадили на 24 года за изнасилование десятков партнерш и пациенток на камеру
NYT: В США врач сел на 24 года за изнасилование пациенток с помощью наркотиков
Американского гастроэнтеролога из Нью-Йорка приговорили к 24 годам тюремного заключения за многочисленные случаи изнасилования пациенток и женщин, с которыми он встречался. Об этом пишет The New York Times (NYT).
34-летний Чжи Алан Чэн был арестован в декабре 2022 года. Его возлюбленная обратилась в полицию, когда обнаружила запись собственного изнасилования — мужчина занимался с ней сексом, пока девушка находилась без сознания. При обыске в квартире врача были обнаружены наркотические вещества и седативные препараты.
Следствие установило, что Чэн систематически вводил женщинам наркотики и насиловал их. В его электронных устройствах нашли записи десятков подобных преступлений.
Среди жертв были женщины в возрасте от 19 до 47 лет, включая пациенток. Он вводил жертвам седативные препараты под предлогом лечения, затем трогал в интимных местах и насиловал. Одна из пострадавших отметила, что пыталась обратиться с жалобой в больницу, где работал Чэн, однако ее словам о нападении не поверили.
В июне обвиняемый врач признал часть из 50 обвинений, а 28 августа ему вынесли приговор: 24 года тюрьмы и 10 лет надзора.