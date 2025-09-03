«Наркотики вместо лечения»: Врача посадили на 24 года за изнасилование десятков партнерш и пациенток на камеру

03 сентября 2025, 02:56

NYT: В США врач сел на 24 года за изнасилование пациенток с помощью наркотиков

Фото: iStock/megaflopp

Американского гастроэнтеролога из Нью-Йорка приговорили к 24 годам тюремного заключения за многочисленные случаи изнасилования пациенток и женщин, с которыми он встречался. Об этом пишет The New York Times (NYT).





34-летний Чжи Алан Чэн был арестован в декабре 2022 года. Его возлюбленная обратилась в полицию, когда обнаружила запись собственного изнасилования — мужчина занимался с ней сексом, пока девушка находилась без сознания. При обыске в квартире врача были обнаружены наркотические вещества и седативные препараты.



