Экс-глава УВД Озер в Подмосковье Анатолий Камышов внезапно умер в СИЗО

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Экс-начальник УВД Озер в Подмосковье Анатолий Камышов умер в столичном СИЗО накануне в воскресенье, 26 января. Как пишет «МК», фигуранта подозревали в организации убийства главы администрации Озерского района МО в 2002 году.
Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Перед смертью 68-летний мужчина почувствовал себя плохо. Местные медики пытались оказать помощь Камышову, но безрезультатно.
Камышова взяли под стражу в ноябре прошлого года по делу «банды спецназовцев». Следователи считали, что в «нулевые» группировка, состоявшая из действующих и экс-силовиков, убивала чиновников и бизнесменов.
По версии следствия, именно от рук «банды спецназовцев» погибли на Ленинградском шоссе глава администрации Озерского района МО Владимир Сащихин с супругой в конце марта 2002 года. Доказательств того, что заказчиком является Камышов, не обнаружили, поэтому и не арестовали тогда. Однако позже Камышов стал фигурантом по делу о превышении полномочий, но был оправдан.
В 2011 году Камышов руководил компанией, которая собирала коммунальные платежи, затем, в 2013-м, был замглавы администрации Озерского района МО. После этого он стал пенсионером.
Меру пресечения Камышову избрали на основании новых улик, подтверждающих его причастность к преступлению.
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Камышова взяли под стражу в ноябре прошлого года по делу «банды спецназовцев». Следователи считали, что в «нулевые» группировка, состоявшая из действующих и экс-силовиков, убивала чиновников и бизнесменов.
По версии следствия, именно от рук «банды спецназовцев» погибли на Ленинградском шоссе глава администрации Озерского района МО Владимир Сащихин с супругой в конце марта 2002 года. Доказательств того, что заказчиком является Камышов, не обнаружили, поэтому и не арестовали тогда. Однако позже Камышов стал фигурантом по делу о превышении полномочий, но был оправдан.
В 2011 году Камышов руководил компанией, которая собирала коммунальные платежи, затем, в 2013-м, был замглавы администрации Озерского района МО. После этого он стал пенсионером.
Меру пресечения Камышову избрали на основании новых улик, подтверждающих его причастность к преступлению.
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Никита Кротов