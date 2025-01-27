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Взрыв прогремел в пермской школе: что произошло

Внешний аккумулятор взорвался в портфеле школьника в Перми
Фото: iStock/Aleksandr Grechanyuk

Фото: iStock/Aleksandr Grechanyuk

Пауэрбанк взорвался в портфеле подростка в школе №116 в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, взрыв произошел во время перемены. Пауэрбанк находился в портфеле подростка. Устройство начало дымить, искриться и взорвалось. Школьник быстро среагировал, скинул ранец со спины и попытался самостоятельно потушить огонь.

В итоге все содержимое портфеля сгорело. Ученик не пострадал.



Ранее сообщалось, что чернокожий подросток устроил стрельбу в одной из школ города Нэшвилл в США. 17-летний Соломон Хендерсон пришел в столовую с пистолетом. Он ранил двух темнокожих школьниц, одна из которых позже скончалась в больнице. Вторая девушка получила ранение руки. Ее состояние стабильно. После стрельбы подросток совершил суицид.


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Экс-глава УВД Озер в Подмосковье Анатолий Камышов внезапно умер в СИЗО
27 января 2025, 13:16

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Экс-начальник УВД Озер в Подмосковье Анатолий Камышов умер в столичном СИЗО накануне в воскресенье, 26 января. Как пишет «МК», фигуранта подозревали в организации убийства главы администрации Озерского района МО в 2002 году.
Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Перед смертью 68-летний мужчина почувствовал себя плохо. Местные медики пытались оказать помощь Камышову, но безрезультатно.

Камышова взяли под стражу в ноябре прошлого года по делу «банды спецназовцев». Следователи считали, что в «нулевые» группировка, состоявшая из действующих и экс-силовиков, убивала чиновников и бизнесменов.

По версии следствия, именно от рук «банды спецназовцев» погибли на Ленинградском шоссе глава администрации Озерского района МО Владимир Сащихин с супругой в конце марта 2002 года. Доказательств того, что заказчиком является Камышов, не обнаружили, поэтому и не арестовали тогда. Однако позже Камышов стал фигурантом по делу о превышении полномочий, но был оправдан.

В 2011 году Камышов руководил компанией, которая собирала коммунальные платежи, затем, в 2013-м, был замглавы администрации Озерского района МО. После этого он стал пенсионером.

Меру пресечения Камышову избрали на основании новых улик, подтверждающих его причастность к преступлению.

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#уголовное дело
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Внезапная смерть и связь с Добровольской: умер актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко, что известно
27 января 2025, 12:32

Игорь Ромащенко (Фото: соцсети)

27 января стало известно о кончине Игоря Ромащенко. Артист скоропостижно ушел из жизни в воскресенье. Чем известен актер и что стало причиной его внезапной кончины расскажет «Радио 1».

Игорь Ромащенко: биография


Игорь Ромащенко родился 4 января 1966 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). После окончания средней школы № 9 в 1983 году, он активно занимался спортом, включая волейбол, баскетбол и бокс. В том же году поступил в ГИТИС на курс, который вели С.Н. Колосов и Л.И. Касаткина. Среди его однокурсников была народная артистка России Евгения Добровольская, которая скончалась 10 января от онкологического заболевания.

С 1984 по 1986 год проходил службу в Советской Армии. После демобилизации продолжил обучение в ГИТИСе под руководством Е.Н. Лазарева и В.Н. Левертова, завершив его в 1990 году. В 1991 году он окончил Телевизионные курсы при Гостелерадио СССР, получив специальность режиссера-постановщика телевизионных программ.

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Чем известен


Игорь Ромащенко (фото: кадр из сериала «Эксперт»)

С 1989 по 1992 год Ромащенко работал в Московском театре «Сатирикон» имени А.И. Райкина. В его театральном репертуаре можно найти такие работы, как «Маугли» по Р. Киплингу (роль Волка, реж. К. Райкин), «Геркулес и Авгиевы конюшни» Ф. Дюрренматта (роль Камбиза, реж. А. Аркадин-Школьник), «Голый король» Е. Шварца (роль Поэта, реж. А. Горбань) и «Тайны и страсти отеля «Мавритания» (роль дона Мауро де Отелло, реж. Д. Банников).

26 июня 2014 года его работа над серией «Дело живодеров» в телепрограмме «Следствие вели» принесла ему премию ТЭФИ в категории «Публицистическая программа "Человек и право"». Режиссер также принимал участие в съемках фильмов в качестве актера. Зрители могли увидеть его в картинах «Папины дочки» и «След».


Причины смерти


По словам коллеги Ромащенко Павла Чернявского, причиной смерти актера могли стать проблемы с сердцем. Чернявский подчеркнул, что Ромащенко работал очень интенсивно и плодотворно, его вклад в киноискусство включает более 100 проектов.

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«Всем русским надо сдохнуть»: россиянка сбежала из Лондона от мужа-тирана, взбесившегося из-за СВО
Россиянка сбежала из Лондона от мужа-тирана, который возненавидел ее из-за СВО
27 января 2025, 10:35

Фото: iStock/Pranithan Chorruangsak

Гражданка России вместе с дочерью сбежала из Великобритании от мужа-тирана, который стал избивать их после начала спецоперации. Мужчина возненавидел все, что связано с РФ и даже собственную дочь. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Елена жила в Белгороде. В интернете она познакомилась с англичанином Дарраном Уилдоном. В 2015 году пара сыграла свадьбу, а девушка переехала в Лондон. Через два года родилась дочь. Однако после начала российской спецоперации в семье начались проблемы. Начитавшись английской пропагандистской прессы, мужчина возненавидел всех русских, в том числе и родную семью.

По словам Елены, муж говорил, что «всем русским надо сдохнуть», и всех их будут «убивать спецпулями». Со временем ситуация начала ухудшаться. Англичанин начал избивать жену и дочь, запирал их в кладовке, запрещал говорить на русском. Елена попросила приехать к ним свою маму, но тиран начал избивать и ее.

Елена рассказала, что муж начал употреблять запрещённые в Великобритании препараты, запивая их алкоголем. В один из моментов срыва женщина вместе с матерью и дочкой босиком бежали из дома и спрятались у соседей. Мужчину заключили под стражу, возбудили дело о насилии в семье и угрозе жизни, но позже выпустили под залог, но наложили запрет на любой контакт и даже приближение к дочке и жене.

Тогда женщина наконец решила вернуться на родину. В России она подала на развод. Живет она с семилетней дочерью у родственников в Белгороде. Из своей квартиры ей пришлось временно уехать из-за падения украинской ракеты рядом с домом. Тем временем Дарран обвинил бывшую супругу в похищении дочери и пытается вернуть ребенка в Великобританию.

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В административном здании ростовского СИЗО произошел пожар
РИА Новости: короткое замыкание стало причиной пожара в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
27 января 2025, 09:51

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар произошел в одном из помещений административного здания ростовского СИЗО, где летом произошел захват заложников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области.
Согласно предварительной информации, возгорание случилось из-за короткого замыкания. Огонь оперативно потушили на площади около 5 квадратных метров.

Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме. По факту инцидента проводится проверка.

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#пожар
#ростов
#сизо
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Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом
В Лобне иностранец-нелегал наказывал дочь раскаленным металлом за провинности
27 января 2025, 09:47

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

В Лобне задержан иностранный гражданин, подозреваемый в истязании своей малолетней дочери. Об этом информирует РИА Новости.
По данным Следственного комитета России, с января 2024 года мужчина систематически избивал девочку и причинял ей ожоги раскаленными металлическими предметами за различные провинности.

Следователи установили, что семья находится в России нелегально, в связи с этим организована проверка по статьям об организации незаконной миграции и халатности. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах дела.

Дело находится под контролем центрального аппарата ведомства, ожидается, что дальнейшие действия следователей будут направлены на тщательное выяснение всех обстоятельств преступления.

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Подмосковные полицейские задержали рецидивиста из Бурятии за кражу мобильного
27 января 2025, 09:38

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Неоднократно судимого за кражи и грабежи 37-летнего уроженца Бурятии задержали подмосковные полицейские по подозрению в похищении мобильного телефона из кармана пассажирки в маршрутке в Химках, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник вытащил мобильный телефон из кармана шубы у женщины, которая заходила в маршрутку. После этого он попросил водителя остановиться и быстро вышел из салона», — говорится в сообщении.
Установить личность злоумышленника удалось по записям с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали в Москве около одной из станций метро. Задержанный рассказал, что украденный телефон он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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#химки
#кража
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Известный телеведущий погиб с семьей при пожаре в Турции
Телеведущий Туркмен погиб с семьей при пожаре на горнолыжном курорте Турции
27 января 2025, 09:01

Фото: iStock/jorgeantonio

Известный телеведущий, журналист, финансовый консультант и спортивный менеджер Недим Туркмен погиб при пожаре в гостинице горнолыжного курорта в Карталкае. Об этом информирует телеканал Bloomberg HT.
Отмечается, что во время пожара также погибли супруга и двое детей журналиста — 18-летняя дочь Ала и 22-летний сын Юсуф.

Владелец отеля Grand Kartal возложил ответственность за произошедшее на персонал и консультантов гостиницы.

Напомним, в ночь на 21 января сильный пожар вспыхнул в 11-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, унеся жизни 78 человек. По предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана.

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Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин
NYP: более 200 пациентов обвинили врача из США в изнасиловании и домогательствах
27 января 2025, 06:34

Фото: iStock/AndreyPopov

Бостонский врач-извращенец Деррик Тодд обвиняется в изнасиловании и сексуальных домогательствах более чем 200 бывших пациентов и пациенток. Большинство случаев связаны с его практикой в клинике Charles River Medical Associates в Фрамингеме, Массачусетс (США). Об этом 17 января 2025 года пишет New York Post.
Тодд, бывший главный врач клинической ревматологии Бостонской больницы Brigham and Women’s Faulkner Hospital, впервые столкнулся с обвинениями в июле 2023 года после поступления анонимных жалоб.

Врачи из окружения (тогда еще) скрытого извращенца выразили сомнения в необходимости проведения гинекологических осмотров для ревматологических пациентов Тодда. Тогда же началось расследование.

По словам пациентов, некоторые так называемые «осмотры» были далеки от «нормальных». Одна из женщин испытала во время приема у Тодда столь сильную боль, что начала кричать, однако он игнорировал ее просьбы остановиться и продолжал «проверку».

Фото: iStock/Rus_S

Обвинения включают случаи изнасилований во время медицинских осмотров в декабре 2022 и июне 2023 года.

На данный момент Тодду предъявлены более 200 обвинений в изнасиловании, по которым мужчина не признал себя виновным. Суд освободил его под залог в $10,000 с рядом ограничений: запрет на контакт с пострадавшими, сдача паспорта и прекращение медицинской деятельности.

Десятки исков о ненадлежащем поведении включают в себя обвинения в ненужных гинекологических, анальных и грудных осмотрах. Извращенец измывался надо всеми пациентами в равной степени — среди пострадавших есть как женщины, так и мужчины. Некоторые жертвы еще подростки, в то время как другим около 60 лет.

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Адвокаты 180 бывших пациентов заявляют, что это только начало уголовного дела против врача, а больница, где он работал, также может быть привлечена к ответственности за то, что не предотвратила преступления.

В сентябре 2023 года Тодд добровольно прекратил медицинскую практику, а в июле 2024 года был уволен из больницы.

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#суд
#сша
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#расследование
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#изнасилование
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Рэпера Моргенштерна* объявили в межгосударственный розыск
ТАСС: СК объявил Моргенштерна* в межгосударственный розыск по делу об иноагентах
27 января 2025, 05:53

Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)

Следственный комитет России объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна* по делу о нарушении порядка деятельности иностранных агентов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Решение было принято в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, которая предполагает наказание до двух лет лишения свободы. Моргенштерна* объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил, что местонахождение его подзащитного следствию известно: артист проходит лечение за пределами России. Он добавил, что Моргенштерн* не скрывается от следствия и намерен доказывать свою невиновность, даже если дело дойдет до суда.

Рэпер покинул страну более трех лет назад, после чего ему было предъявлено обвинение, детали которого передали адвокатам Алишера*.

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*Признан Минюстом России иноагентом
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