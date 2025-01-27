Взрыв прогремел в пермской школе: что произошло

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Пауэрбанк взорвался в портфеле подростка в школе №116 в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, взрыв произошел во время перемены. Пауэрбанк находился в портфеле подростка. Устройство начало дымить, искриться и взорвалось. Школьник быстро среагировал, скинул ранец со спины и попытался самостоятельно потушить огонь.
В итоге все содержимое портфеля сгорело. Ученик не пострадал.
Ранее сообщалось, что чернокожий подросток устроил стрельбу в одной из школ города Нэшвилл в США. 17-летний Соломон Хендерсон пришел в столовую с пистолетом. Он ранил двух темнокожих школьниц, одна из которых позже скончалась в больнице. Вторая девушка получила ранение руки. Ее состояние стабильно. После стрельбы подросток совершил суицид.
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В итоге все содержимое портфеля сгорело. Ученик не пострадал.
Ранее сообщалось, что чернокожий подросток устроил стрельбу в одной из школ города Нэшвилл в США. 17-летний Соломон Хендерсон пришел в столовую с пистолетом. Он ранил двух темнокожих школьниц, одна из которых позже скончалась в больнице. Вторая девушка получила ранение руки. Ее состояние стабильно. После стрельбы подросток совершил суицид.
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Элина Позднякова