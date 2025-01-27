Подмосковные полицейские задержали рецидивиста из Бурятии за кражу мобильного

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Неоднократно судимого за кражи и грабежи 37-летнего уроженца Бурятии задержали подмосковные полицейские по подозрению в похищении мобильного телефона из кармана пассажирки в маршрутке в Химках, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник вытащил мобильный телефон из кармана шубы у женщины, которая заходила в маршрутку. После этого он попросил водителя остановиться и быстро вышел из салона», — говорится в сообщении.Установить личность злоумышленника удалось по записям с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали в Москве около одной из станций метро. Задержанный рассказал, что украденный телефон он продал, а деньги потратил на личные нужды.
Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
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