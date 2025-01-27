«Всем русским надо сдохнуть»: россиянка сбежала из Лондона от мужа-тирана, взбесившегося из-за СВО

Фото: iStock/Pranithan Chorruangsak
Гражданка России вместе с дочерью сбежала из Великобритании от мужа-тирана, который стал избивать их после начала спецоперации. Мужчина возненавидел все, что связано с РФ и даже собственную дочь. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Елена жила в Белгороде. В интернете она познакомилась с англичанином Дарраном Уилдоном. В 2015 году пара сыграла свадьбу, а девушка переехала в Лондон. Через два года родилась дочь. Однако после начала российской спецоперации в семье начались проблемы. Начитавшись английской пропагандистской прессы, мужчина возненавидел всех русских, в том числе и родную семью.
По словам Елены, муж говорил, что «всем русским надо сдохнуть», и всех их будут «убивать спецпулями». Со временем ситуация начала ухудшаться. Англичанин начал избивать жену и дочь, запирал их в кладовке, запрещал говорить на русском. Елена попросила приехать к ним свою маму, но тиран начал избивать и ее.
Елена рассказала, что муж начал употреблять запрещённые в Великобритании препараты, запивая их алкоголем. В один из моментов срыва женщина вместе с матерью и дочкой босиком бежали из дома и спрятались у соседей. Мужчину заключили под стражу, возбудили дело о насилии в семье и угрозе жизни, но позже выпустили под залог, но наложили запрет на любой контакт и даже приближение к дочке и жене.
Тогда женщина наконец решила вернуться на родину. В России она подала на развод. Живет она с семилетней дочерью у родственников в Белгороде. Из своей квартиры ей пришлось временно уехать из-за падения украинской ракеты рядом с домом. Тем временем Дарран обвинил бывшую супругу в похищении дочери и пытается вернуть ребенка в Великобританию.
Читайте также:
Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом
Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин
В Ленобласти мужчину избили, облили бензином и живьем подожгли в котельной
По словам Елены, муж говорил, что «всем русским надо сдохнуть», и всех их будут «убивать спецпулями». Со временем ситуация начала ухудшаться. Англичанин начал избивать жену и дочь, запирал их в кладовке, запрещал говорить на русском. Елена попросила приехать к ним свою маму, но тиран начал избивать и ее.
Елена рассказала, что муж начал употреблять запрещённые в Великобритании препараты, запивая их алкоголем. В один из моментов срыва женщина вместе с матерью и дочкой босиком бежали из дома и спрятались у соседей. Мужчину заключили под стражу, возбудили дело о насилии в семье и угрозе жизни, но позже выпустили под залог, но наложили запрет на любой контакт и даже приближение к дочке и жене.
Тогда женщина наконец решила вернуться на родину. В России она подала на развод. Живет она с семилетней дочерью у родственников в Белгороде. Из своей квартиры ей пришлось временно уехать из-за падения украинской ракеты рядом с домом. Тем временем Дарран обвинил бывшую супругу в похищении дочери и пытается вернуть ребенка в Великобританию.
Читайте также:
Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом
Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин
В Ленобласти мужчину избили, облили бензином и живьем подожгли в котельной
Элина Позднякова