12 мая 2026, 11:22

Бывшего главреда Валентина Васильца нашли мертвым в Москве

На юго-западе Москвы трагически погиб бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец. 12 мая, тело журналиста обнаружили на улице Крупской.





По данным источника «Известий», Накануне Василец упал с высоты. Сиделка покойного сообщила, что мужчина страдал деменцией и тяжело переживал утрату супруги, скончавшейся в конце апреля.



Валентин Василец долгое время работал в области международной журналистики. Деятель являлся ветераном ИТАР-ТАСС.



Пост руководителя «Эхо планеты» он занимал в конце 1990-х годов.



