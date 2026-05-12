Экс-главреда журнала «Эхо планеты» нашли мертвым в Москве

Бывшего главреда Валентина Васильца нашли мертвым в Москве
На юго-западе Москвы трагически погиб бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец. 12 мая, тело журналиста обнаружили на улице Крупской.
По данным источника «Известий», Накануне Василец упал с высоты. Сиделка покойного сообщила, что мужчина страдал деменцией и тяжело переживал утрату супруги, скончавшейся в конце апреля.
Валентин Василец долгое время работал в области международной журналистики. Деятель являлся ветераном ИТАР-ТАСС.
Пост руководителя «Эхо планеты» он занимал в конце 1990-х годов.