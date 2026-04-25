В Подмосковье напали на журналиста

25 апреля 2026, 19:05

В Мытищах напали на журналиста, СК завел дело

Фото: медиасток.рф

В подмосковной деревне Беляниново (городской округ Мытищи) возбудили уголовное дело после нападения на журналиста, который проводил видеосъемку. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.





Как уточнили в ведомстве, дело завели по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенном с применением насилия. По данным следствия, инцидент произошел 24 апреля. Представитель сетевого издания снимал земельный участок, когда к нему подошел мужчина. Осознавая, что перед ним работник прессы, злоумышленник применил насилие, отобрал телефон и удалил отснятые материалы.



В настоящее время подозреваемый допрашивается следователями. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.



