В Подмосковье напали на журналиста
В подмосковной деревне Беляниново (городской округ Мытищи) возбудили уголовное дело после нападения на журналиста, который проводил видеосъемку. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Как уточнили в ведомстве, дело завели по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенном с применением насилия. По данным следствия, инцидент произошел 24 апреля. Представитель сетевого издания снимал земельный участок, когда к нему подошел мужчина. Осознавая, что перед ним работник прессы, злоумышленник применил насилие, отобрал телефон и удалил отснятые материалы.
В настоящее время подозреваемый допрашивается следователями. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования.
