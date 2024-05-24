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Голую шестилетнюю девочку нашли возле магазина в Химках

«МК»: в Химках прохожие нашли возле магазина голую шестилетнюю девочку
24 мая 2024, 09:28
Фото: iStock/SB Arts Media

Фото: iStock/SB Arts Media

В подмосковных Химках прохожие обнаружили на улице голую шестилетнюю девочку. Об этом сообщает «МК».
Отмечается, что очевидцы заметили обнаженного ребенка возле магазина в деревне Юрлово и сразу же вызвали полицейских. По мнению прохожих, девочка могла стать жертвой изнасилования.

При этом не уточняется, были ли на ней какие-либо повреждения. Согласно информации источника, малышку доставили в Красногорскую больницу. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.



Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Торжка Тверской области за съемки порнофильмов с участием 10-летней девочки.

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#сотрудники
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#химки
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#полиция
Слесаря водоканала задержали за съёмки порно с 10-летней девочкой
24 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/filrom

Сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Торжка Тверской области за съемки порнофильмов с участием 10-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
По информации портала, слесарь местного водоканала снимал детское порно и распространял ролики в Сети. Правоохранители изъяли у мужчины два смартфона, ноутбук и карту-памяти. Свою вину в произошедшем подозреваемый отрицает. Возбуждено уголовное дело.

Кем мужчине приходится пострадавшая 10-летняя девочка не сообщается.

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Генерала Ивана Попова подготовили к освобождению из СИЗО
24 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей, может быть освобожден из-под ареста. Об этом информирует «КоммерсантЪ».
Сегодня, 24 мая 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты Попова на его арест, который был избран согласно ходатайству Главного военного следственного управления СКР. Уточняется, что следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об изменении меры пресечения генералу на домашний арест.

Ранее с таким же ходатайством выступила защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Примечательно, что военный суд оставил Кузнецова в СИЗО.

Напомним, экс-командующий был отстранен от должности год назад. По версии следствия, Попов причастен к хищению металлопроката стоимостью 130 миллионов рублей.

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#следствие
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#болезни
#сво
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В Москве задержали похитителей электроэнергии у «Россетей»
Суд в Москве арестовал 4 фигурантов по делу о хищениях у юрлица в «Россети»
24 мая 2024, 07:53

Фото: iStock/Michał Chodyra

Решением Мещанского районного суда Москвы четыре фигуранта дела о хищении крупной суммы денег у юридического лица, входящего в «Россети», отправлены под арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Подозреваемые будут находиться под стражей до 22 июля тешущего года.

Сообщается, что должностные лица, причастные к хищению средств «Россети», обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Следствие установило, что группа лиц приобретала у «гарантирующего поставщика» электрическую энергию в целях ее продажи потребителям, однако изначально у них не было намерений исполнять условия договора. Полученные средства фигуранты дела использовали в личных целях.

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#суд
#дело
#арест
#следствие
#россети
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Очевидец рассказал о погибших при украинской атаке на Крым
«Известия»: погибшие при атаке ВСУ на Крым возвращались домой со стройки
24 мая 2024, 06:46

Фото: РИА Новости / Таисия Лисковец

Погибшие во время атаки Вооруженных сил Украины на Крым были строителями. Об этом рассказал очевидец трагедии.
«Они неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был», — рассказал он журналистам «Известий».
23 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских войск на Симферопольский район республики. В результате удара погибли двое случайных прохожих. Другие удары попали в пустующий объект хозяйственного назначения вблизи Алушты.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что более 50% территории населенного пункта Волчанск в Харьковской области перешёл под контроль ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#обстрел
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Президент Чехии госпитализирован
После аварии на мотоцикле президент Чехии пробудет в больнице около трех дней
24 мая 2024, 02:38

Фото: istock / Konoplytska

Госпитализированный после аварии на мотоцикле президент Чехии Петр Павел пробудет в военном госпитале как минимум 3 дня. Об этом сообщил пресс-секретаря главы государства Вит Коларж в разговоре с РИА Новости.
Коларж рассказал журналистам, что произошедшее с главой Чехии не сильно отразится на его рабочем графике, поскольку лечение, вероятнее всего, займёт только выходные.

«Травмы несерьезные, но потребуют кратковременного наблюдения в Центральном военном госпитале. Можем подтвердить, что президент был госпитализирован с целью наблюдения», — сообщили в администрации Павела.
Предположительно, запланированная на четверг, 30 мая встреча с министрами иностранных дел государств Североатлантического альянса в Праге не будет перенесена.

Ранее член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков раскрыл причины изменения позиции Чехии по Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#чехия
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Обнародованы предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом Раиси
Генштаб ВС Ирана сообщил, что на корпусе вертолета Раиси нет следов от пуль
24 мая 2024, 01:00

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль, сообщает телеканал IRIB.
«Следов воздействия пуль или аналогичных им средств на корпусе разбившегося вертолета не наблюдалось», — указано в заявлении.
Невзирая на то, что результаты расследования предварительные, в Генштабе отметили, что эти данные «можно с уверенностью констатировать».

Также сообщалось, что вертолет Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью.

19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии.

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#аварии
#вертолёт
#минобороны
#иран
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Опубликованы первые результаты расследования гибели Раиси
Генштаб ВС Ирана: вертолет Раиси загорелся только после столкновения с горой
23 мая 2024, 23:38

Фото: istock / MMADIA

Следователи не выявили следов воздействия пуль на корпус вертолета погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом информирует агентство Tasnim, ссылаясь на заявление пресс-службы генштаба ВС Ирана.
Сообщается, что вертолет Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью.

Отмечается, что пилот разбившегося воздушного судна находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа президента Ирана.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах вблизи Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В Иране пройдут внеочередные выборы главы государства.

Ранее стало известно, кому может быть выгодна авиакатастрофа с Раиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вертолёт
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#крушение
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Командующий 20-й армией Ахмедов снят с должности
Командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов снят с должности
23 мая 2024, 21:48

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Командующий 20-й армией, участвующей в СВО, Сухраб Ахмедов снят с должности.
Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, пока Ахмедова вывели в распоряжение, но по данным информированных источников, ситуация в развитии. Отстранение Ахмедова — реализация слов министра обороны РФ Андрея Белоусова о необходимости беречь бойцов.

Ранее об отстранении Ахмедова сообщили военкор Юрий Котенок и его коллега Роман Алехин. Другие подробности неизвестны.

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#вс рф
#спецоперация
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Арестован глава управления департамента Минобороны по ГОЗ
СК: Вертелецкого подозревают в преступлении с ущербом на ₽ 70 млн руб
23 мая 2024, 21:19

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Суд арестовал главу управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, пишет РИА Новости.
Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2022 году подсудимый принял невыполненные работы по государственному контракту. Это нанесло ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.

Ранее стало известно о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. В конце апреля также под арест попал замминистра обороны Тимур Иванов. Они обвиняются в должностных преступлениях.

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#минобороны рф
#суд
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