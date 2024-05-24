Голую шестилетнюю девочку нашли возле магазина в Химках

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В подмосковных Химках прохожие обнаружили на улице голую шестилетнюю девочку. Об этом сообщает «МК».
Отмечается, что очевидцы заметили обнаженного ребенка возле магазина в деревне Юрлово и сразу же вызвали полицейских. По мнению прохожих, девочка могла стать жертвой изнасилования.
При этом не уточняется, были ли на ней какие-либо повреждения. Согласно информации источника, малышку доставили в Красногорскую больницу. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Торжка Тверской области за съемки порнофильмов с участием 10-летней девочки.
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При этом не уточняется, были ли на ней какие-либо повреждения. Согласно информации источника, малышку доставили в Красногорскую больницу. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Торжка Тверской области за съемки порнофильмов с участием 10-летней девочки.
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Екатерина Коршунова