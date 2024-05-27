Муж намеренно переехал жену автомобилем после ссоры в Подмосковье

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Мужчина намеренно переехал свою супругу машиной после ссоры в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что молодые люди заехали перекусить в придорожное кафе на трассе М1. На парковке рядом у супругов произошла сильная ссора.
В результате 37-летний мужчина сел за руль автомобиля и со злости проехался по гражданской супруге. Женщину госпитализировали. Медики зафиксировали у неё переломы рёбер, таза и ног, черепно-мозговую травму и сильный ушиб лёгкого.
Семейная пара воспитывает детей-двойняшек. В настоящее время мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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В результате 37-летний мужчина сел за руль автомобиля и со злости проехался по гражданской супруге. Женщину госпитализировали. Медики зафиксировали у неё переломы рёбер, таза и ног, черепно-мозговую травму и сильный ушиб лёгкого.
Семейная пара воспитывает детей-двойняшек. В настоящее время мужчина задержан. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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Екатерина Коршунова