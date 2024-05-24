Москвич вернулся из больницы и обнаружил в квартире десять кавказцев

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Москвич Михаил Ефремов вернулся из больницы после инсульта в квартиру на Воронцовских прудах и нашел там десять кавказцев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что до этого инцидента Ефремов планировал устроиться на работу в одну из компаний. Приятельница пообещала представить его будущим коллегам. Один из них, по имени Саламбек, связался с москвичом и попросил одолжить ему машину Mersedes, чтобы встретить родственницу на вокзале.
После Саламбек приехал за ключами в квартиру, Ефремов почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с инсультом.
Уточняется, что ключи от квартиры москвича остались у несостоявшегося коллеги. Через день в квартиру к госпитализированному москвичу приехал сын и обнаружил внутри десять кавказцев, которые назвали себя коллекторами. По их словам, они охраняют жилье до выписки Ефремова.
Когда вернулся хозяин квартиры, «гости» снова отказались покидать жилье. Россиянин на протяжении недели пытался их выпроводить, однако все попытки были безуспешны.
Вскоре Ефремов хитростью выманил кавказцев из квартиры. Москвич сообщил им, что к нему должна прийти женщина, и попросил их погулять пару часов. Те поверили и вышли, хозяин квартиры сразу же закрылся на все замки.
Мужчине все же удалось написать заявление в правоохранительные органы. Однако до сих пор остается неизвестным, где в настоящее время находится автомобиль Ефремова.
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После Саламбек приехал за ключами в квартиру, Ефремов почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с инсультом.
Уточняется, что ключи от квартиры москвича остались у несостоявшегося коллеги. Через день в квартиру к госпитализированному москвичу приехал сын и обнаружил внутри десять кавказцев, которые назвали себя коллекторами. По их словам, они охраняют жилье до выписки Ефремова.
Когда вернулся хозяин квартиры, «гости» снова отказались покидать жилье. Россиянин на протяжении недели пытался их выпроводить, однако все попытки были безуспешны.
Вскоре Ефремов хитростью выманил кавказцев из квартиры. Москвич сообщил им, что к нему должна прийти женщина, и попросил их погулять пару часов. Те поверили и вышли, хозяин квартиры сразу же закрылся на все замки.
Мужчине все же удалось написать заявление в правоохранительные органы. Однако до сих пор остается неизвестным, где в настоящее время находится автомобиль Ефремова.
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Екатерина Коршунова