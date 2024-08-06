Экс-главу депкульта Кибовского оставили под арестом

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Бывшего руководителя столичного депкульта Александра Кибовского оставили в СИЗО по делу о взяточничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Об этом сообщили в Мосгорсуде. Экс-чиновник будет под стражей до 16 сентября.
«Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказано в решении.
Кибовский принимал участие в заседании при помощи видеосвязи. Сторона защиты добивалась смягчения меры пресечения, не считая, что фигурант уголовного дела может попытаться давить на участников процесса или скрыться.
Сам Кибовский готов отправиться на СВО и уже просил об этом.
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Никита Кротов