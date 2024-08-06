Итальянца задержали за съемку с дрона в районе Кремля

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За съемку с дрона в районе Кремля задержали гражданина Италии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Известно, что задержанный Франко Эзинель является бортпроводником авиакомпании Emirates. Запущенный им квадрокоптер привлек внимание полицейских.
По словам Эзинеля, он не знал, что запускать дроны запрещено, и просто хотел запечатлеть красивые пейзажи. В отношении туриста составили протокол о нарушении правил использования воздушного пространства.
Похожий инцидент произошел в Сингапуре, где турист из Китая хотел запечатлеть при помощи коптера залив Марина-Бей. Китаец получил штраф практически на миллион рублей.
Ранее сообщалось, что рыбак обнаружил «вражеский дрон-разведчик», оказавшийся впоследствии коптером съемочной группы.
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Похожий инцидент произошел в Сингапуре, где турист из Китая хотел запечатлеть при помощи коптера залив Марина-Бей. Китаец получил штраф практически на миллион рублей.
Ранее сообщалось, что рыбак обнаружил «вражеский дрон-разведчик», оказавшийся впоследствии коптером съемочной группы.
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Никита Кротов