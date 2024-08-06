Арестован ещё один бывший чиновник Минобороны РФ – экс-глава Вещевого управления

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Суд арестовал бывшего начальника Вещевого управления Министерства обороны России Владимира Демчика. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на официального представителя СК России Светлану Петренко.
«235 гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль») Владимира Демчика», — заявила собеседница издания.Бывший чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, весной 2017 гендиректор одной из компаний передал Демчику 4 миллиона рублей — чтобы тот помог в заключении государственных контрактов. Демчик занимал пост начальника вещевого управления МО РФ до апреля 2018 года.
Ранее сообщалось, что руководство парка «Патриот» арестовано. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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