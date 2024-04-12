Популярного российского блогера задержали в Ростовской области

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В Ростовской области задержали популярного российского блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в скором времени его привезут в Москву.
Канал пишет, что 11 апреля полиция прибыла с обысками в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, которые принадлежат Портнягину. Правоохранители задержали бизнесмена и его жену, после чего доставили их в управление СК РФ по Ростовской области.
По данным следствия, супруги обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. В период с 2018 по 2020 год они не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов, а перевели из них 91 миллион третьим лицам. В результате налоговая служба насчитала им пени и штрафы в размере 64 миллионов рублей. Отмечается, что Портнягины возместили полную сумму ущерба по двум уголовным делам.
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Канал пишет, что 11 апреля полиция прибыла с обысками в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, которые принадлежат Портнягину. Правоохранители задержали бизнесмена и его жену, после чего доставили их в управление СК РФ по Ростовской области.
По данным следствия, супруги обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. В период с 2018 по 2020 год они не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов, а перевели из них 91 миллион третьим лицам. В результате налоговая служба насчитала им пени и штрафы в размере 64 миллионов рублей. Отмечается, что Портнягины возместили полную сумму ущерба по двум уголовным делам.
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Анастасия Чинкова