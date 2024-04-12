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Популярного российского блогера задержали в Ростовской области

Mash: блогера и бизнесмена Портнягина задержали в Ростовской области
12 апреля 2024, 20:25
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ростовской области задержали популярного российского блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в скором времени его привезут в Москву.

Канал пишет, что 11 апреля полиция прибыла с обысками в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, которые принадлежат Портнягину. Правоохранители задержали бизнесмена и его жену, после чего доставили их в управление СК РФ по Ростовской области.



По данным следствия, супруги обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. В период с 2018 по 2020 год они не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов, а перевели из них 91 миллион третьим лицам. В результате налоговая служба насчитала им пени и штрафы в размере 64 миллионов рублей. Отмечается, что Портнягины возместили полную сумму ущерба по двум уголовным делам.

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#бизнесмен
#налоги
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Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с трамваем в Петербурге женщине
Пострадавшая в ДТП с трамваем находится в Мариинской больнице Петербурга
12 апреля 2024, 20:03

Фото: iStock/Apriori1

Женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем «Довлатов» в Санкт-Петербурге, находится в Мариинской больнице.
Как сообщает «Петербургский дневник», по предварительным данным, состояние женщины оценивается как тяжёлое. Отмечается, что она получила травму головы. Сейчас пострадавшая проходит обследование.

Авария с участием трамвая произошла в Петербурге, в ней кроме 45-летней женщины пострадали мужчины 22 и 42 лет, которые в состоянии средней тяжести были доставлены в Елизаветинскую больницу.

До этого автоэксперт Владимир Сажин высказал своё мнение по поводу предложений Минздрава по расширению состава автоаптечки, что должно способствовать более эффективному предоставлению первой помощи. Он отметил, что к такой инициативе есть много вопросов.

«Самое главное — не навредить пострадавшим, в противном случае ты попадёшь под уголовную статью, неправильно оказав первую помощь. Во время обучения водителей учат оказывать медицинскую помощь, но на это отводится всего около двадцати часов. И то, я думаю, вряд ли они смогут вспомнить те практические навыки, которые преподавали в автошколе», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее сообщалось, что на трассе в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Причиной аварии стал внезапно выбежавший на дорогу лось.

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#дтп
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#аварии
#мнение
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В Щёлкове возбудили дело против неизвестного, облившего женщин кислотой
12 апреля 2024, 19:08

Фото: Istockphoto / z1b

В Щёлкове возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях, совершённых в отношении женщины и девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«По данным следствия, вечером 10 апреля неизвестный мужчина подошёл на улице к 16-летней девушке и облил её химической жидкостью. Пострадавшая получила ожоги ног. В том же районе неизвестный напал на женщину и тоже плеснул в неё химическим веществом. Её госпитализировали с ожогами лица и тела. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», – говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность предполагаемого преступника и ищут его. Запланированы допросы потерпевших и свидетелей.

Ранее о нескольких случаях нападения мужчины с кислотой на прохожих в подмосковном Монине сообщал телеграм-канал 112.

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Очевидец раскрыл состояние владельца взорвавшейся в Москве машины
Очевидец заявил о шоковом состоянии пострадавшего водителя при взрыве машины
12 апреля 2024, 19:01

Фото: iStock/chrisboy2004

Очевидец происшествия Ленар заявил, что водитель автомобиля, взорвавшегося на севере Москвы, был не сильно травмирован, однако находился в шоковом состоянии.
«Мужчина на тротуаре сидел, там уже ему помогали. Я свою машину проверил. Водитель в сознании был. Стоять на ногах мог, всё нормально, крови не было, в шоке просто. Сильный взрыв был. Подумал про свою машину, у меня сигнализация сработала. Самыми первыми пожарные приехали, потом «скорая» и потом только ДПС», — поделился в беседе с Газета.ру очевидец.

По заявлению свидетеля, мужчина не истерил и не кричал. У самой машины после взрыва пострадали двери, низ и задняя часть.

Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. Сообщалось, что взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель авто получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.

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#происшествия
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Жительница Оренбурга рассказала об обстановке в городе
Жительница Оренбурга заявила о пребывающей воде
12 апреля 2024, 18:44

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Жительница Оренбурга Татьяна заявила о том, что в город продолжает пребывать вода.
«Вода прибывает. Вчера мы присели отдохнуть на лавочки, сегодня они уже в воде. За сутки вода прибыла более чем на полметра, хотя по прогнозам сегодня должна была пойти на спад. Большинство людей эвакуировались, хотя кто-то и остался на вторых этажах домов. Обстановка в целом спокойная, паники нет», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Татьяна.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация с паводками в городе критическая, проводится массовая эвакуация. Глава региона подчеркнул, что уровень воды в реке Урал поднялся до опасной отметки в 1 143 см. Вместе с тем, до этого, 11 апреля, сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг исторической отметки в 1 092 см. Уже к двум часам ночи по московскому времени он поднялся до 1 115 см, о чём сообщала администрация Оренбургского района области.


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#наводнение
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RTÉ: домогавшийся 16-летней попутчицы пассажир Ryanair получил условный срок
12 апреля 2024, 18:44

Фото: iStock/cirquedesprit

Пассажир самолета ирландской авиакомпании Ryanair напился во время полета и домогался 16-летней попутчицы. Об этом сообщает RTÉ.
Инцидент произошел во время рейса из Манчестера в Дублин еще в мае 2022 года, однако приговор 61-летнему Тареку Элькудиру из Ливии был озвучен в четверг, 11 апреля. Суд постановил, что мужчина не заслуживает тюремного заключения, и виновный получил условный срок.

Сообщается, что 16-летняя девушка летела в самолете одна и сидела на среднем сиденье в ряду. По словам потерпевшей, Элькудир занял место у прохода рядом с ней, постоянно разговаривал во время полета, используя ненормативную лексику, а также пил алкоголь из литровой бутылки.

Согласно материалам следствия, мужчина несколько раз схватил девушку за руку, ударил по плечу и насильно поцеловал. Пассажирка призналась, что мужчина был пьян, а она была слишком напугана, чтобы встать или пошевелиться, поэтому она пыталась просто пережить рейс.

Отмечается, что после посадки самолета Элькудира, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, арестовали. На допросе он признал свою вину.

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#самолет
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В Орехово-Зуеве задержали двух мужчин со 100 килограммами наркотиков
12 апреля 2024, 18:19

Фото: iStock/cirquedesprit

Двух мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, задержали полицейские в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские остановили для досмотра автомобиль и обнаружили в нём пакет с кристаллическим веществом. Двух мужчин, ехавших на этом автомобиле, задержали. В ходе дальнейшей работы полицейские обнаружили в тайниках-закладках ещё 99 пакетов с таким же веществом. Вес каждого пакета составлял один килограмм», — говорится в сообщении.
Часть изъятого вещества была отправлена на исследование. Экспертиза показала, что это — производное наркотика метилэфедрона. Остальное вещество будет проверено в процессе дальнейших разбирательств.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». На время следствия задержанных оставили под стражей.

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#орехово-зуево
#наркотики
#полиция
#криминал
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Экс-директора проекта «Гостех» Демченко обвинили в хищении свыше 38 млн рублей
12 апреля 2024, 18:05

Фото: iStock/artisteer

Бывший директор проекта «Гостех» Ярослав Демченко обвиняется в хищении свыше 38 миллионов рублей, которые были выделены на создание платформы «Горизонт» Минпросвещения России. Об этом пресс-служба Тверского суда Москвы сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что проект реализуется в рамках компании «Цифрум», которая развивает в России государственные информационные системы.

По данным следствия, ООО «Клевер» в соответствии с контрактными обязательствами с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который является резидентом инновационного фонда «Сколково», должно было оказать услуги по разработке автоматизированной информационной системы «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника «Горизонт». В итоге часть работ была выполнена фиктивно, а «Фонд новых форм образования» признал заведомо несоответствующие условиям контракта работы как исполненные.

В результате свыше 38 миллионов рублей по фиктивно выполненным работам были присвоены должностными лицами. Это нанесло ущерб государству в особо крупном размере.

Тверским судом Москвы Демченко был арестован. Отметим, что в настоящее время он занимает пост директора центра развития образовательных платформ ПАО «Промсвязьбанк».

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#услуги
#ущерб
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В Германии белорусы украли оружие и спрятали его под собачьими экскрементами
12 апреля 2024, 17:51

Фото: iStock/Artfully79

Граждане Белоруссии в Германии украли оружие и спрятали его от полиции в кустах, замаскировав его под собачьими экскрементами. Об этом сообщает газета Bild.
Следователь Хельго Мартенс заявил, что это оружие попало бы к другим преступникам, если бы его не изъяла полиция.

Всего преступниками было украдено из поезда 40 полуавтоматических карабинов китайского производства и конструктивных клонов американской штурмовой винтовки М-16. Чтобы спрятать украденное преступники вырыли яму, сложили туда оружие и сверху набросали собачьи фекалии.

В настоящее время правоохранительные органы Германии разрабатывают версию связи задержанных с российской организованной преступностью.

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#германия
#оружие
#кража
#собаки
#полиция
#преступники
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В Петербурге трамвай наехал на пешеходов, несколько человек пострадали
12 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/Anton Deev

В Санкт-Петербурге трамвай влетел в толпу пешеходов, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, авария случилась в районе метро Приморская.

Предварительно, причиной случившегося стал отказ тормозов.
Несколько человек получили травмы, одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Дополнительной информации о случившемся пока не сообщается.

Напомним, ранее в Челябинске трамвай отрезал ноги пешеходу. 44-летний мужчина переходил трамвайные пути на красный свет, в результате чего и угодил под колёса. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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#санкт-петербург
#трамвай
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