Главу швейной фирмы подозревают во взятке в 4 млн ради госконтракта с Минобороны

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Гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» подозревают в даче взятки в 4 млн рублей ради госконтракта с Минобороны России. Об этом сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Отмечается, что в отношении главы фирмы возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере.
«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России (ч. 5 ст. 291 УК РФ)», — указано в заявлении.По информации следствия, гендиректор заплатил столь крупную сумму бывшему начальнику вещевого управления МО Владимиру Демчику в 2017 году, чтобы его компания смогла стать одним из поставщиков вещей в ВС РФ по контрактам на 574 млн.
235-й гарнизонный военный суд отправил главу фабрики под арест на время следствия. Расследование дела продолжается.
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