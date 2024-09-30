Суд арестовал дом, квартиру и 100 млн экс-главы вещевого управления МО Демчика

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Суд арестовал загородный дом, трехкомнатную квартиру и 100 миллионов рублей, принадлежащие бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика по делу об особо крупной взятке. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает РИА Новости. Отмечается, что решение приняли для обеспечения взыскания возможного штрафа.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше 100 миллионов рублей», — пояснили в СКР.В ведомстве уточнили, что если экс-чиновника приговорят к штрафу или появится гражданский иск, то их выплатят за счет арестованных активов.
Напомним, по версии следствия, весной 2017 гендиректор одной из компаний передал Демчику 4 миллиона рублей, чтобы тот помог в заключении государственных контрактов. Демчик занимал пост начальника вещевого управления МО РФ до апреля 2018 года. В августе его арестовали по решению суда.
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