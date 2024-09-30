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Суд арестовал дом, квартиру и 100 млн экс-главы вещевого управления МО Демчика

30 сентября 2024, 13:16
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд арестовал загородный дом, трехкомнатную квартиру и 100 миллионов рублей, принадлежащие бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика по делу об особо крупной взятке. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает РИА Новости. Отмечается, что решение приняли для обеспечения взыскания возможного штрафа.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше 100 миллионов рублей», — пояснили в СКР.
В ведомстве уточнили, что если экс-чиновника приговорят к штрафу или появится гражданский иск, то их выплатят за счет арестованных активов.



Напомним, по версии следствия, весной 2017 гендиректор одной из компаний передал Демчику 4 миллиона рублей, чтобы тот помог в заключении государственных контрактов. Демчик занимал пост начальника вещевого управления МО РФ до апреля 2018 года. В августе его арестовали по решению суда.

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«Насиловал на камеру»: директор спецшколы из Львова развращал детей-сирот и инвалидов, подробности
30 сентября 2024, 14:02

Фото: istockphoto/kozorog

В Львовской области директор реабилитационного центра издевался над детьми и насиловал девочек. Среди подопечных педагога-педофила были дети-сироты и инвалиды. О том, что известно о происшествии расскажет редакция «Радио 1».

Директор учебного центра из Львова


В учебно-реабилитационном центре Львовской области директор подвергал детей физическому, психологическому и сексуальному насилию. Преимущественно в учреждении находятся наиболее уязвимые категории несовершеннолетних: сироты, дети без родительской опеки, а также те, кто сталкивается с трудными жизненными обстоятельствами и имеет особые образовательные потребности.

Воспитанники центра рассказали о том, что директор совершал сексуальные действия по отношению к девочкам, публично унижал их и угрожал побоями или помещением в психиатрическую больницу за «плохое поведение».

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал проверку по факту происходящего за стенами детского центра. Он отметил, что за последние полгода дети и их законные представители обращались в полицию, местные службы по делам несовершеннолетних и департамент образования Украины, но не получили никакой реакции. Напротив, за каждую жалобу на условия содержания или поведение сотрудников они подвергались избиениям и унижениям.

Фото: istock/Motortion

Уголовное дело

В настоящее время в отношении директора центра возбуждено уголовное дело. Все дети, давшие показания, были переведены из учреждения и находятся в безопасности.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в своем телеграм-канале, что директора учебно-реабилитационного центра отстранили от должности на время проверки. Во время обысков в кабинете директора были обнаружены видеозаписи с издевательствами над малолетними. На кадрах видно, как мужчина угрожал жертвам, применял физическую силу и совершал действия сексуального характера.

«Он их насиловал на камеру. Беспомощных детей. Это же зверство», — возмущаются пользователи Сети.

Министр социальной политики Оксана Жолнович анонсировала проверку во всех учреждениях Украины, где круглосуточно проживают дети, с целью выявления случаев насилия после инцидента во Львове.
«Сообщение о возможных фактах насилия в одной из специальных школ Львовской области шокирует. Необходимо установить все обстоятельства и привлечь к ответственности виновных. Благодарю Офис омбудсмена и Нацсоцслужбу за оперативную реакцию на сигнал», — отметила она.

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Совладельцев «Юлмарта» признали виновными и освободили из-за срока давности
30 сентября 2024, 13:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд признал совладельцев «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера виновными в пропаже 3 млрд рублей, взятых в кредит у ВТБ, Сбера и «Сбербанк Факторинг», однако освободил их из-за истечения срока давности. Об этом сообщает «Фонтанка». Отмечается, что приговор огласили сегодня в Московском районном суде.
По данным издания, Костыгин получил 4 года колонии, Мейер — 3 года, его супруга — 2 года, Стрельцова — 2 года и 2 месяца, Федоринов и Шонуров — по 2,5 года.

Все подсудимые были освобождены из-за зала суда, так как срок давности по делу уже истек.

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#суд
#деньги
#уголовное дело
#приговор
#москва
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В Германии украинец в женском туалете избил подтяжками по лицу полицейскую
30 сентября 2024, 12:06

Фото: iStock/Panama7

В городе Дортмунд в Германии 49-летний украинец устроил драку на главном железнодорожном вокзале и ударил сотрудницу полиции. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что инцидент произошёл в прошлую субботу. Украинец зашёл в женский туалет, не заплатил и избил сотрудниц.

На шум прибежали стражи порядка, которые силой начали выводить неадеквата из туалета. Однако ему удалось отпихнуть полицейских и ударить женщину-правоохранителя подтяжками по лицу.

После полицейским всё же удалось повалить мужчину и скрутить его. Они провели тест, который показал, что украинец был сильно пьян. На него составили протокол, после чего отпустили.

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#германия
#украина
#избиение
#полицейские
#вокзал
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Умерших от отравления детей похоронили в Красноярском крае
Под Красноярском похоронили четверых детей, умерших от отравления
30 сентября 2024, 11:55

Фото: iStock/NetPix

В Красноярском крае похоронили четверых детей, погибших от отравления. Администрация Назаровского района области помогла с организацией похорон в селе Красная Сопка, сообщил его глава Олег Пономарёв в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что детей похоронили на местном кладбище. Районная администрация полностью взяла на себя организацию похоронного процесса. Жители помогли в сборе средств, которых теперь хватит на установку оградки и памятника.

Пономарёв отметил, что это происшествие стало большой трагедией для всех жителей села Красная Сопка.

Напомним, что четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет и их родители отравились после того, как поужинали покупными пельменями и курицей. В субботу, 21 сентября они с признаками сильного отравления обратились в больницу. Сначала после ухудшения самочувствия скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. На следующий день не стало 11-летней девочки, а затем умерла 12-летняя пострадавшая.

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#смерть
#происшествие
#администрация
#похороны
#кладбище
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И.о. вице-премьера Башкирии Марзаева задержали
30 сентября 2024, 11:54

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash. Причины и обстоятельства задержания чиновника — неизвестны, официальных комментариев на данный момент нет.
«Полагаю, когда будет возможно уполномоченные органы дадут комментарии или пресс-релизы», — заявили в башкирском СУ СКР в беседе с «Лентой.ру».
По информации телеграм-канала, год назад семья Марзаевых уже оказывалась в центре скандала, когда сын чиновника организовал вечеринку в клубе, после которой 12-летняя девочка попала в реанимацию из-за отравления водкой.

Ранее сообщалось, что в Башкирии возбудили уголовное дело после информации об избиении пожилого мужчины подростками в городе Октябрьский. В доступе местного СУ СКР оказались «кадры, на которых группа молодых людей избивает пожилого мужчину».

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#скр
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#сын
#башкирия
#власть
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Беременная и пациентка после инфаркта застряли в заполненном людьми лифте больницы в Москве
SHOT: 11 человек застряли в лифте поликлиники № 115 в Москве
30 сентября 2024, 11:44

Фото: iStock/alex_u

В Москве 11 человек застряли в лифте городской поликлиники № 115 в Щукино, среди них беременная женщина и пациентка, которая недавно перенесла инфаркт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что на данный момент всех посетителей удалось освободить.
По данным издания, оказавшиеся взаперти люди — пациенты поликлиники, которые пришли на прием. В момент аварии они стали сильно паниковать, так как им стало нечем дышать. Одну из пациенток даже пришлось экстренно эвакуировать через люк в потолке.



Ранее сообщалось, что российская туристка погибла в Грузии, оступившись и упав в подземный переход. Девушка перед смертью гуляла и пела песню «В последний раз», снимая себя и подругу на видео. Подруга вызвала скорую, пострадавшую россиянку госпитализировали. У нее зафиксировали перелом основания черепа, спасти девушку не удалось.

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#поликлиника
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В Калининграде задержали трех подростков, пытавшихся поджечь вышку сотовой связи
30 сентября 2024, 10:20

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники правоохранительных органов в Калининграде задержали трех подростков, которые пытались поджечь вышку сотовой связи. Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, пресс-служба регионального УМВД сообщила, что помощь в поимке преступников оказал житель города Немана. Отмечается, что он случайно увидел как около полуночи люди, которые были в масках, пытались проникнуть в помещение сооружения электросвязи.

В сообщении говорится, что мужчина сразу же позвонил в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Затем он подошел и испугал правонарушителей, одного из которых узнал. Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали несовершеннолетних. У них был изъят мобильный телефон, на котором содержалась информация об их незаконных намерениях.

Стало известно, что один из парней в мессенджере откликнулся на предложение поджигать различные объекты за денежное вознаграждение.

«На преступление подросток пошёл не один, а позвал с собой двух знакомых. Криминальный работодатель пообещал сообщникам от 20 до 25 тысяч рублей каждому», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка на предмет причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным в данном регионе.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
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#рф
#служба
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Участвовавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал торговой сети «Магнит»
30 сентября 2024, 08:21

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Красноярском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля MAN и пассажирского междугороднего автобуса Yutong. Грузовик принадлежал сети продуктовых магазинов «Магнит».
Об этом в частном порядке сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения данной информации пока не было. Региональная прокуратура сообщила в своём телеграм-канале, что ведомство инициировало проверку по факту происшествия. По предварительным данным, грузовик врезался в первый из трёх автобусов, в которых болельщики краснодарского гандбольного клуба «Виктор» возвращались домой с выездного матча команды в Ставрополе.

По последним данным, в аварии пострадал 31 человек, среди которых трое детей. Водитель грузовика погиб на месте происшествия. 22 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Остальные получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

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Следственный комитет приступит к расследованию дела о загрязнении реки Мерянки
СК вплотную займется делом о загрязнении реки Мерянки
30 сентября 2024, 07:47

Фото: iStock/blinow61

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет по уголовному делу, связанному с нарушением природоохранного законодательства мигрантами в селе Виноградово городского округа Мытищи. Об этом пишет Telegram-канал «‎Информационный центр СК России».
В комментариях к аккаунту приёмной Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина в «ВКонтакте» сообщается, что в селе Виноградово Московской области мигранты, незаконно проживающие в двух хостелах на муниципальной территории, сбрасывают неочищенные канализационные отходы в реку Мирянку, что привело к её загрязнению и обмелению.

Помимо этого, сообщается, что были зафиксированы случаи сброса токсичных веществ в воду владельцем автосервиса, а местный житель, владелец частной точки разборки автомобилей, уничтожает береговую линию и самовольно захватывает муниципальную территорию. Отмечается, что многочисленные обращения граждан в соответствующие органы не дали результатов.

«В ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#уголовное дело
#мигранты
#ск
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