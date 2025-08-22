Достижения.рф

Экс-кандидат в президенты Абхазии Ардзинба напал на журналиста Life в аэропорту Сочи

Фото: iStock/Backiris

Бывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба напал на журналиста российского издания Life в аэропорту Сочи. Об этом пишет Life.ru.



Лидера оппозиции заметили, вылетающим из Сочи в Дубай. Сначала он пытался выбить телефон у журналиста, но позже согласился на интервью.

Оппозиционер подтвердил, что после его поражения на выборах при новом президенте Бадре Гунбе ситуация в стране начала улучшаться. Ардзинба выразил готовность сотрудничать с действующей властью в качестве консультанта, так как поддерживает большинство ее инициатив.

Политик заявил, что готов работать в союзе с Абхазией и Россией. Он подчеркнул, что едет в Дубай не на постоянное место жительства, а для отдыха с семьей на деньги, заработанные его бизнесом.

Екатерина Коршунова

