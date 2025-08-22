Экс-кандидат в президенты Абхазии Ардзинба напал на журналиста Life в аэропорту Сочи

22 августа 2025, 16:00

Экс-кандидат в президенты Абхазии Ардзинба напал на журналиста Life.ru в Сочи

Фото: iStock/Backiris

Бывший кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба напал на журналиста российского издания Life в аэропорту Сочи. Об этом пишет Life.ru.