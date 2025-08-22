«Нарушение традиций»: В Дагестане откровенная фотосессия иностранки вызвала шок
В Дагестане фотографии туристки на фоне местной достопримечательности стали поводом для общественной дискуссии. Кадры, на которых женщина позирует на балконе отеля с видом на Хучинский водопад, были опубликованы в Telegram-канале издания «TourDom».
Как сообщает издание, съёмка проходила с участием местного гида, а девушка-модель была полностью обнажённой. Публикация этих фотографий вызвала негативную реакцию среди части жителей республики, которые сочли подобное поведение неуважением к местным культурным традициям.
В комментариях в социальных сетях некоторые пользователи высказали мнение о необходимости привлекать туристов к ответственности за действия, которые могут быть расценены как оскорбляющие чувства местных жителей. Инцидент спровоцировал обсуждение вопросов этикета и уважения к культурным особенностям региона.
