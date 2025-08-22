«Нарушение традиций»: В Дагестане откровенная фотосессия иностранки вызвала шок

22 августа 2025, 14:31

В Дагестане фотосессия туристки стала поводом для дискуссии о культурных нормах

Фото: Istock/Victoria Popova

В Дагестане фотографии туристки на фоне местной достопримечательности стали поводом для общественной дискуссии. Кадры, на которых женщина позирует на балконе отеля с видом на Хучинский водопад, были опубликованы в Telegram-канале издания «TourDom».