Суд обязал женщину выплатить компенсацию семье любовника, умершего после секса с ней
В Китае мужчина умер в отеле после секса с любовницей. Об этом сообщает South China Morning Post.
Мужчина по фамилии Чжоу скончался в гостиничном номере от острого инфаркта миокарда, как указано в медицинском заключении местной больницы. Незадолго до этого он вступил в интимную связь с любовницей Чжуан в том же отеле.
После трагедии супруга и сын Чжоу подали иск против женщины и гостиницы, требуя компенсацию в размере 86 тысяч долларов за моральный ущерб и расходы на похороны. Чжуан утверждает, что после близости с Чжоу уснула, а проснувшись, обнаружила, что он не дышит.
Она вернулась домой, чтобы принять лекарства из-за гипертонии, а затем вернулась в отель и попросила персонал открыть дверь номера, где находилось тело Чжоу. Медицинская экспертиза установила, что смерть Чжоу была вызвана его хроническими заболеваниями, и Чжуан не знала о проблемах со здоровьем мужчины. Однако суд отметил, что Чжуан не попыталась реанимировать партнера, покинув номер на час.
Кроме того, судья обратил внимание на нарушение общественного порядка и моральных норм со стороны Чжуан, так как она вступила в роман с женатым мужчиной. В итоге женщина должна выплатить 10% от требуемой суммы — 8600 долларов.
Читайте также: