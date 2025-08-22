Убийца девятилетней девочки в Талице признался в расправе

22 августа 2025, 15:40

Фото: iStock/Thomasaf

Игорь Рухлов, обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Талице Свердловской области в 1999 году, дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.