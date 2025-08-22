Убийца девятилетней девочки в Талице признался в расправе
Игорь Рухлов, обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Талице Свердловской области в 1999 году, дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают искать дополнительные улики, чтобы укрепить доказательную базу по делу.
Преступление было совершено 26 лет назад, 7 августа 1999 года, в поселке Кузнецовский Талицкого района. Девятилетняя девочка Елена П. вышла из дома и пропала. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело, проводились обширные поисковые мероприятия, однако они не дали результатов.
Спустя годы следствие возобновили, применив современные криминалистические методы. Это позволило установить личность преступника. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан Игорь Рухлов, ему предъявили обвинение в убийстве.
