Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 804 см при опасном уровне 850 см

Фото: Istockphoto / oobqoo
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжил подъём и достиг уже 804 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Курганской области.
Ранее Уральский гидрометцентр спрогнозировал продолжение подъёма воды у города Кургана во время паводка до 18 апреля. Максимальная ожидаемая величина – 1070 см. При этом опасным считается уровень в 850 см.
По данным на вторник, в зоне паводка в шести муниципальных округах региона находятся 305 домов и 685 приусадебных участков. Эвакуированы более 13 тыс. жителей. В курганской области развернули 16 пунктов временного размещения.
Читайте также:
Черкизовский мост открыли для движения транспорта после паводка
Роскосмос опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области
Три российских села из-за паводка оказались отрезаны от центра
Лора Луганская