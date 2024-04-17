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Машина с возвращавшимися с СВО россиянами утонула в реке

В Воронежской области затонул автомобиль с бойцами спецоперации из Чувашии
17 апреля 2024, 00:49
Фото: istock / lilly3

Фото: istock / lilly3

Автомобиль, в котором возвращались из зоны спецоперации бойцы из Чувашии, затонул в Воронежской области. Об этом проинформировал Госкомитет Чувашии по ГО и ЧС в Телеграм-канале.
В результате погибли два человека. В настоящее время разыскивают третьего пропавшего бойца.

По поручению главы Чувашской Республики Олега Николаева, установлен контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки.



13 апреля женщина обратилась в военную прокуратуру Воронежского гарнизона с сообщением о пропаже ее мужа — военнослужащего, младшего сержанта Николаева, а также его сослуживца рядового Иванова и гражданина Петрова.

Николаев и Иванов отправились в отпуск на 15 суток, покинув зону проведения СВО на автомобиле ВАЗ-21014 под управлением Петрова.

«9 апреля автомобиль с указанными пассажирами проезжал через реку Дон между хутором Галиевка Богучарского района Воронежской области и селом Подколодновка Богучарского района Воронежской области, где, не справившись с управлением, попал в реку Дон», — сообщала пресс-служба правительства области.
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В Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей
17 апреля 2024, 01:01

Фото: istock / undefined undefined

В Дагестане арестовали еще 8 энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Среди арендованных заместитель директора «Дагэнерго» Амирахмед Зурканаев.
«Советский районный суд города Махачкалы, удовлетворив ходатайства следствия, избрал в отношении Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гайдарова, Амирахмеда Зурканаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ред.)», – заявила Мамаева.
Фигурантам назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 16 июня 2024 года.

По информации следствия, в период с 2010 по 2021 годы они и другие участники организованной группы похитили более 2,795 миллиарда рублей, которые принадлежат «Российским сетям» и «МРСК Северного Кавказа».

Ранее сообщалось, что Житель Дагестана зарезал друга из-за отказа дать в долг и закопал его. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 804 см при опасном уровне 850 см

Машина с возвращавшимися с СВО россиянами утонула в реке
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#ук
#мошенничество
#новости
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Вода в реке Тобол у Кургана поднялась до 804 см при опасном уровне 850 см
16 апреля 2024, 22:30

Фото: Istockphoto / oobqoo

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжил подъём и достиг уже 804 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Курганской области.
Ранее Уральский гидрометцентр спрогнозировал продолжение подъёма воды у города Кургана во время паводка до 18 апреля. Максимальная ожидаемая величина – 1070 см. При этом опасным считается уровень в 850 см.

По данным на вторник, в зоне паводка в шести муниципальных округах региона находятся 305 домов и 685 приусадебных участков. Эвакуированы более 13 тыс. жителей. В курганской области развернули 16 пунктов временного размещения.

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#паводок
#половодье
#курганская область
#река
#вода
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Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг
Житель Дагестана зарезал друга из-за отказа дать в долг и закопал его
16 апреля 2024, 21:19

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Дагестана попросил у друга десять тысяч рублей в долг, а получив отказ, ударил его ножом и закопал на окраине села. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Ирганай. Преступник сам пришел в правоохранительные органы и признался в содеянном.

По словам злоумышленника, после отказа между мужчинами началась драка. Когда потерпевший перестал дышать, виновный вывез его тело на окраину села и закопал.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом в центре Уфы. Сотрудники полиции получили ранения. Одного из них доставили в больницу.

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В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН

Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике
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#нож
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В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН
СК: В Сочи задержали подозреваемого в убийстве оппонента из КВН
16 апреля 2024, 19:46

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Подозреваемый в убийстве своего оппонента около гостиницы в Сочи, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что предполагаемому преступнику предъявлено обвинение. В ближайшее время ​ему изберут меру пресечения.

Напомним, 18 января 31-летний участник фестиваля КВН, который проходит в Сочи, подрался с дагестанцем возле гостиницы. Оппонент швырнул комика на лестницу и тот потерял сознание.

В больнице у юмориста Амирана Геворкяна диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытую черепно-мозговую травму и эпидуральные гематомы. Он впал в кому и скончался спустя два дня после драки.

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#убийство
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Мужчина избил школьника из-за игрушечного ножа
Мужчина избил школьника на детской площадке в Домодедове из-за игрушечного ножа
16 апреля 2024, 19:14

Фото: iStock/goodmoments

Мужчина избил школьника на детской площадке в подмосковном Домодедове из-за игрушечного ножа. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего сообщает «360».
Мужчина счел, что мальчик угрожает его сыну. Родители потерпевшего обратились с заявлением в полицию. Виновного задержали.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении неоднократно судимой 32-летней местной жительницы Махачкалы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери. По версии следствия, женщина с января по март 2024 года на постоянной основе избивала свою малолетнюю дочь. Органы опеки забрали девочку у матери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Экономист Краснощеков назвал страшные последствия паводков в Оренбуржье
Экономист Краснощеков спрогнозировал опустынивание земель после паводков
16 апреля 2024, 18:28

Фото: iStock/Stefano Marzoli

Заведующий кафедрой управления природопользованием и охраны окружающей среды ИГСУ Президентской Академии Валентин Краснощеков заявил, что паводки в Оренбургской области нанесут урон экономике региона, приведя в том числе к опустыниванию земель.
«Основные проблемы – это снижение уровня природного плодородия почвы за счёт водной эрозии и загрязнение пойменных почв сточными водами из городской среды, что может сказаться на снижении продуктивности сельскохозяйственных земель. Возможно сокращение биоресурсов водных объектов, которое произойдет за счет их гибели на затопленных территориях», – добавил в беседе с Газета.ру Краснощеков.

Ранее жительница Ишима Юлия поделилась, что вода в город пока не пришла, а обстановка в населённом пункте спокойная.

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#экология
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В Подмосковье нашли три боеприпаса времён ВОВ
16 апреля 2024, 17:40

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Три боеприпаса времён Великой Отечественной войны были обнаружены 15 и 16 апреля в Рузском городском округе, Солнечногорске и Клину, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В округе Клин боеприпас жители обнаружили на обочине просёлочной дороги. Они сразу вызвали спасателей. Взрывотехники определили, что боеприпас является 50-миллиметровой миномётной миной», — говорится в сообщении.
В Рузском округе опасную находку сделал хозяин дачи в деревне Григорово во время строительных работ на своём участке. Приехавшие специалисты установили, что это артиллерийский снаряд.

А третий боеприпас — 82-миллиметровую миномётную мину — местные жители нашли по время прогулки по лесу у деревни Баранцево городского округа Солнечногорск.

Взрывотехники поместили боеприпасы в специальные контейнеры, вывезли в безопасное место и уничтожили.

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#солнечногорск
#клин
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#мособлпожспас
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«Сверхсекретная миссия»: мошенники убедили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 млн руб
В Подмосковье мошенники убедили жену военного СВО взять кредит на 1,5 млн рублей
16 апреля 2024, 17:36

Фото: iStock/BrianAJackson

Телефонные мошенники под предлогом «сверхсекретной миссии спецслужб» заставили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 миллиона рублей. Об инциденте в Подмосковье сообщает РИА Новости.
В настоящее время обманутой женщине оказывают всю необходимую помощь. По её словам, мошенники утверждали, что оформление кредита является необходимым, поскольку это «сверхсекретная миссия по заданию спецслужб».

Отмечается, что женщину обнаружили в банке, где она собиралась оформить уже второй кредит. Её остановили, после чего узнали о схеме обмана.

Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области предупредили родственников военнослужащих о новой мошеннической схеме. Представляясь волонтёрами, мошенники грабят граждан или заставляют брать кредиты.

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Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог
Khaleej Times: ливни, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог
16 апреля 2024, 17:36

Фото: iStock/Mr_Twister

Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Об этом сообщает Khaleej Times.
Обильные осадки начали выпадать в понедельник, 15 апреля. Отмечается, что на следующий день началась вторая волна непогоды.

Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Управление дорог и коммуникаций сообщило о перебоях в движении поездов между двумя станциями местного метро. Власти просят государственных служащих работать из дома, школы перешли на онлайн-формат.

Ранее сообщалось, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Есть угроза подтопления поселка Тукай.

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