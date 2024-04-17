Машина с возвращавшимися с СВО россиянами утонула в реке

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Автомобиль, в котором возвращались из зоны спецоперации бойцы из Чувашии, затонул в Воронежской области. Об этом проинформировал Госкомитет Чувашии по ГО и ЧС в Телеграм-канале.
В результате погибли два человека. В настоящее время разыскивают третьего пропавшего бойца.
По поручению главы Чувашской Республики Олега Николаева, установлен контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки.
13 апреля женщина обратилась в военную прокуратуру Воронежского гарнизона с сообщением о пропаже ее мужа — военнослужащего, младшего сержанта Николаева, а также его сослуживца рядового Иванова и гражданина Петрова.
Николаев и Иванов отправились в отпуск на 15 суток, покинув зону проведения СВО на автомобиле ВАЗ-21014 под управлением Петрова.
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По поручению главы Чувашской Республики Олега Николаева, установлен контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки.
13 апреля женщина обратилась в военную прокуратуру Воронежского гарнизона с сообщением о пропаже ее мужа — военнослужащего, младшего сержанта Николаева, а также его сослуживца рядового Иванова и гражданина Петрова.
Николаев и Иванов отправились в отпуск на 15 суток, покинув зону проведения СВО на автомобиле ВАЗ-21014 под управлением Петрова.
«9 апреля автомобиль с указанными пассажирами проезжал через реку Дон между хутором Галиевка Богучарского района Воронежской области и селом Подколодновка Богучарского района Воронежской области, где, не справившись с управлением, попал в реку Дон», — сообщала пресс-служба правительства области.Читайте также:
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Алина Юрчак