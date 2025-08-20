В Екатеринбурге медики спасли пациента с разрывом аневризмы головного мозга

20 августа 2025, 13:03

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Врачи регионального сосудистого центра при Городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга успешно прооперировали 67-летнего Алексея Бабина с разрывом аневризмы головного мозга.