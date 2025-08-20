В Екатеринбурге медики спасли пациента с разрывом аневризмы головного мозга
Врачи регионального сосудистого центра при Городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга успешно прооперировали 67-летнего Алексея Бабина с разрывом аневризмы головного мозга.
Инцидент произошёл, когда мужчина находился за рулем автомобиля — прохожие заметили внезапно остановившееся транспортное средство с неподвижным водителем и немедленно вызвали скорую помощь.
Сложное хирургическое вмешательство выполняла бригада нейрохирургов под руководством Павла Ошуркова. Как сообщает официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Свердловской области, врачам потребовалось с помощью миниатюрного титанового зажима пережать сосуды, питающие мозг. На критически важный этап операции, когда кровоток был временно отключен, у специалистов было лишь три минуты — бригада успешно справилась с задачей.
Через неделю после проведения операции и завершения курса терапии пациент был выписан из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии. Дальнейшие реабилитационные мероприятия организованы в рамках программы обязательного медицинского страхования.
