В Екатеринбурге ребёнок получил тяжёлые травмы в результате инцидента с эскалатором в ТЦ

20 августа 2025, 13:16

Фото: iStock/Mumemories

Двухлетний мальчик перенёс ампутацию кисти в результате происшествия на эскалаторе в торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге. Инцидент произошёл во время спуска ребёнка вместе с семьёй.