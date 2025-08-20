В Екатеринбурге ребёнок получил тяжёлые травмы в результате инцидента с эскалатором в ТЦ
Двухлетний мальчик перенёс ампутацию кисти в результате происшествия на эскалаторе в торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге. Инцидент произошёл во время спуска ребёнка вместе с семьёй.
Как пишет телеграм-канал Ural Mash, кисть мальчика оказалась зажата в механизме между ступенями и перилами эскалатора. Свидетель происшествия, сотрудница ларька, незамедлительно оказала первую помощь, помогая перевязать рану до прибытия медиков.
Ребёнка в срочном порядке госпитализировали. Врачи провели необходимые операции, однако из-за сильных повреждений сохранить кисть не представилось возможным. После курса интенсивной терапии, включавшего искусственную кому, состояние мальчика стабилизировалось. В настоящее время ребёнок находится в сознании и продолжает лечение, однако получит инвалидность.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По словам очевидцев, мама пострадавшего мальчика отвлеклась на телефон, поэтому не смогла предотвратить случившийся инцидент.
