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Экс-мэр Купянска Мацегора, погибший при покушении, оказался живым

08 августа 2024, 17:22
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора, которого считали погибшим после покушения в Белгородской области, оказался жив и уже вернулся к работе в должности директора ФОК «Георгиевский» в Старом Осколе, сообщает Mash.
По данным издания, сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса рассказали, что босс приходил на работу утром 8 августа, сделал дела, а после обеда ушёл на встречу.

Он также успел встретиться с журналистами и рассказал им, как ему чудом удалось выжить после расстрела.



Напомним, чиновника расстреляли 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области, где он проживал после начала СВО. ГУР неоднократно называло Мацегору «предателем» и «коллаборационистом» из-за сотрудничества с Россией. 11 июня пришла весть о том, что Геннадий Мацегора скончался в больнице Москвы, не приходя в сознание.

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#покушение
Суд вынес приговор украинке за покушение на теракт в Энергодаре
Суд приговорил украинку к 12 годам тюрьмы за покушение на теракт в Энергодаре
08 августа 2024, 18:06

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку Украины Татьяну Ключко, которая совершила покушение на теракт в Энергодаре. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель прокуратуры Ростовской области.
Отмечается, что в прошлом году женщина вступила в террористическое сообщество. Она выразила готовность участвовать в подготовке и реализации терактов на территории Запорожской области. По указанию сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Ключко получила от другого лица самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.

В апреле 2023 года для совершения убийства она поместила это устройство в почтовый ящик в жилом доме Энергодара. К счастью, взрыва не произошло – взрывное устройство обнаружили местные жители, которые вызвали правоохранителей.

В результате суд постановил Ключко выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, а также приговорил её к 12 годам тюрьмы.

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#тюрьма
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Появились данные о состоянии военкора Поддубного
Директор НИИ Склифосовского: у Поддубного нет повреждения мозга, он в сознании
08 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/sudok1

Состояние раненного военкора ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, однако условно стабильное, дышит он самостоятельно. Об этом сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в эфире телеканала «Россия 24».
«Он дышит самостоятельно, это очень радует в его состоянии. Но окончательный диагноз чуть позже мы все соберем вместе, потому что много мелкой травмы, которую сейчас обследуют специалисты различных профилей: офтальмологи и оториноларингологи, но преобладает ожоговая травма», — уточнил Петриков.

При этом врач отметил, что у Поддубного нет повреждений головного мозга и мужчина находится в сознании. Кроме того, по его словам, по движению и чувствительности у военкора «все прилично».

Петриков также пояснил, что в остром периоде процент глубоких ожогов выявить сложно, точный диагноз можно будет поставить в течение нескольких дней.

Утром 8 августа тяжелораненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили санавиацией в столичный Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

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Летевшего в самолёте мужчину-трансгендера заподозрили в торговле детьми
08 августа 2024, 17:30

Фото: iStock/Diy13

Мужчину-трансгендера, летевшего в самолёте с дочерью, заподозрили в торговле детьми. Об этом сообщил он сообщил публикации на форуме Reddit.
Он рассказал, что летел с дочерью из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. По прилёте пассажиров долгое время не выпускали из самолёта, поскольку авиагавань была слишком загружена. Однако вскоре на борт поднялся полицейский, который подошёл к нему и попросил пройти в хвостовую часть самолёта.

Но вместо того, чтобы проследовать за мужчиной-трансгендером, правоохранитель обратился к его девятилетней дочери и спросил, кем ей приходится этот человек. После этого полицейский объяснил, что поступил сигнал о возможной торговле детьми, и его смутило несоответствие фамилии мужчины-трансгендера и девочки.

После этого полицейский попросил доказать, что ранее он являлся биологической матерью ребёнка. Убедившись в этом, сотрудник полиции извинился и покинул борт. Авиакомпания и члены экипажа не извинились за этот инцидент.

Тогда мужчина-трансгендер отправил письмо в авиакомпанию с требованием возместить моральный ущерб. Ему предложили 10 тысяч миль на следующие полёты.

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Знакомство с чеченкой обернулось травмами: жители Грозного избили мигранта из-за девушки

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#самолет
#полиция
#инцидент
#дети
#торговля
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Знакомство с чеченкой обернулось травмами: жители Грозного избили мигранта из-за девушки
08 августа 2024, 16:48

Фото: iStock/nito100

В Чечне группа местных жителей избили мигранта из-за девушки. Оказалось, что уроженец Таджикистана просто хотел познакомиться с чеченкой. Кто поддержал действия кавказцев и что на самом деле произошло в Грозном расскажет редакция «Радио 1».

Избиение мигранта чеченцами попало на видео


Ролик с избиением мужчины из Таджикистана был опубликован в телеграм-канале «Тут Чечня». На кадрах видно, как один из жителей республики избивает мигранта, еще двое стоят в нескольких метрах от них и наблюдают за происходящим. Пострадавший прижимает голову к земле и пытается увернуться от летящих на него с двух сторон ударов.


Причины конфликта в Чечне


По информации СМИ, мигрант подошел к чеченской девушке, чтобы познакомиться. Находившиеся неподалеку местные жители возмутились намерением иностранца и принялись его избивать. Вскоре в Сети появилось видео, на котором один из кавказцев, участвующий в разборках, объясняет причину происходящего.

«Здесь нет нацизма. Ко всем относимся уважительно, по-братски. Но если кто-то подойдет к чеченской девушке, то, клянусь Аллахом, с ним будет то же самое. И это еще цветочки», — заявил чеченец.

Реакция общественности


В комментариях под видео с избиением мигранта мнения пользователей разделились. Одни сочли действия молодых людей правильными, отметив, что таким образом мужчины защитили девушку от назойливого поклонника. Другие осудили чеченцев и обвинили в незаконной борьбе за «чистоту крови».

«Может так и надо? Пока не изнасиловал с ножичком у горла».

«Неплохо бы знать простую истину – собираешься в гости, изучи обычаи», – пишут пользователи Сети.

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Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео
В Ялте мужчина украл флаг похороненного на Аллее Славы участника СВО
08 августа 2024, 16:44

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В Крыму осквернили могилу участника спецоперации, похороненного на Аллее Славы курортного города Ялта. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
На кадрах, снятых камерой наблюдения, можно заметить, как к могилам спускался неизвестный с рюкзаком и пакетом. Он снял с одного из захоронений флаг, после чего покинул кладбище.




Согласно информации источника, мужчина унес знамя батальона БАРС-3 с могилы российского бойца с позывным Троян. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и разыскивают злоумышленника.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
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#кладбище
#мужчина
#сво
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Главу Сергиева Посада Акулова вызвали в Следственный комитет
08 августа 2024, 16:16

Фото: сайт СК РФ

Главу подмосковного города Сергиев Посад Дмитрия Акулова вызвали в Следственный комитет. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что он проходит свидетелем по одному из уголовных дел, суть которого не раскрывается.

Ранее ряд Telegram-каналов заявили о задержании Акулова. Однако в данный момент эта информация не была официально подтверждена.

Сведения о вызове Акулова на допрос вызвали активные обсуждения среди жителей Сергиева Посада. В комментариях к постам в соцсетях они пишут, что положительно оценивают его деятельность на посту главы округа. Также многие отметили его значительный вклад в развитие округа и улучшение качества жизни в подмосковном регионе.

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#сергиев посад
#следственный комитет
#уголовное дело
#информация
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Жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру
08 августа 2024, 15:32

Фото: iStock/Dzurag

Жительница подмосковной деревни Першино взяла в рабство мать с дочерью и отобрала их квартиру. Об этом информирует ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.
С января 2021 по август 2023 года две женщины (мать и дочь) проживали в доме у своих знакомых, который расположен в д. Першино Раменского городского округа. По некоторым обстоятельствам они не могли продолжать жить в собственной квартире в столице.

Собственница частного дома принуждала женщин работать безвозмездно на ферме и запрещала им покидать место проживания, создавая особые условия. В 2022 году она воспользовалась тяжелым жизненным положением потерпевших и обманом заставила их оформить квартиру в её собственность. Она пообещала выплатить им денежные средства, однако обманула.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#полиция
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#документы
#собственность
#дома
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Автобус влетел в эвакуатор и перевернулся: В ДТП в Турции пострадали российские туристы
Muğla Gazetesi: 13 туристов из России и Казахстана пострадали в ДТП в Турции
08 августа 2024, 15:08

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

В турецкой провинции Мугла пострадала группа туристов из России и Казахстана. Об этом информирует местное издание Muğla Gazetesi.
Инцидент произошел на трассе недалеко от города Милас. По предварительным данным, микроавтобус врезался в эвакуатор и перевернулся. В результате ДТП пострадали 13 человек, их госпитализировали в ближайшие больницы. Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Она вместе со своим сожителем сняла с банковской карты молодого человека 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.

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#инцидент
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В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери
РЕН ТВ: Москвич переломал ребра и позвоночник матери-пенсионерке
08 августа 2024, 14:53

Фото: iStock/MichikoDesign

В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Об этом пишет «‎РЕН ТВ».
Инцидент произошел 8 августа. Источник «‎РЕН ТВ» сообщил, что женщину госпитализировали с множеством переломов. Собеседник телеканала уточнил, что сын переломал ей несколько позвонков и ребра.

Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант изнасиловал женщину в подвале дома. Скорая помощь доставила её в больницу, где пострадавшей оказали всю необходимую помощь. На данный момент она находится в состоянии средней тяжести.

До этого девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Она вместе со своим сожителем сняла с банковской карты молодого человека 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.

В подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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