Экс-мэр Купянска Мацегора, погибший при покушении, оказался живым

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Экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора, которого считали погибшим после покушения в Белгородской области, оказался жив и уже вернулся к работе в должности директора ФОК «Георгиевский» в Старом Осколе, сообщает Mash.
По данным издания, сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса рассказали, что босс приходил на работу утром 8 августа, сделал дела, а после обеда ушёл на встречу.
Он также успел встретиться с журналистами и рассказал им, как ему чудом удалось выжить после расстрела.
Напомним, чиновника расстреляли 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области, где он проживал после начала СВО. ГУР неоднократно называло Мацегору «предателем» и «коллаборационистом» из-за сотрудничества с Россией. 11 июня пришла весть о том, что Геннадий Мацегора скончался в больнице Москвы, не приходя в сознание.
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Он также успел встретиться с журналистами и рассказал им, как ему чудом удалось выжить после расстрела.
Напомним, чиновника расстреляли 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области, где он проживал после начала СВО. ГУР неоднократно называло Мацегору «предателем» и «коллаборационистом» из-за сотрудничества с Россией. 11 июня пришла весть о том, что Геннадий Мацегора скончался в больнице Москвы, не приходя в сознание.
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Элина Позднякова