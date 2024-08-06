Стало известно о реабилитации пережившего покушение губернатора Чибиса

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Переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что проходит реабилитацию после нападения на рабочем месте и находится в строю.
«Как чувствуете себя?» — поинтересовался самочувствием Чибиса президент.
«В боевом строю. Прохожу реабилитацию на рабочем месте, все нормально», — рассказал мурманский губернатор.
Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Неизвестный мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. На допросе преступник пояснил, что совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком. Главу региона прооперировали, и 12 апреля выписали из больницы. Он отметил, что все обошлось без осложнений, и что постепенно идет на поправку. Губернатор также выразил благодарность всем медицинским специалистам.
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