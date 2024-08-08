На министра обороны Украины Умерова совершено покушение

На министра обороны Украины Рустема Умерова, предположительно, совершено покушение, о его состоянии на данный момент информации нет. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Поступает информация, что на министра обороны Украины Рустема Умерова произошло покушение. В Киеве рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой. Очень надеюсь, что правда», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
При этом в каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно.
Рогов отметил, что данную информацию сообщил украинский блогер, и она нуждается в подтверждении.
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