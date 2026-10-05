Ребёнок пнул отца по гениталиям и спас ему жизнь

05 октября 2026, 14:53

Случайный удар сына помог жителю Кардиффа выявить рак яичка

Фото: Istock/peakSTOCK

Житель Кардиффа Бен Лиджи случайно узнал о раке яичка. Во время игры в саду его сын ударил мужчину в пах. Об этом сообщает «Би-би-си».