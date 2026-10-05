Ребёнок пнул отца по гениталиям и спас ему жизнь
Житель Кардиффа Бен Лиджи случайно узнал о раке яичка. Во время игры в саду его сын ударил мужчину в пах. Об этом сообщает «Би-би-си».
Сначала мужчина решил, что боль пройдёт сама. Однако через неделю неприятные ощущения сохранялись. По его словам, одно из яичек стало твёрдым, «как мяч для крикета».
Тогда он обратился к врачу. Там у него диагностировали рак. После лечения Лиджи получил подтверждение, что онкологического заболевания больше нет. Однако через несколько лет мужчина заметил последствия для психического здоровья.
Жена обратила внимание, что он стал раздражительным и менее терпеливым, а также чаще вступал в споры. После консультаций с психологом его состояние улучшилось. Теперь Бен призывает мужчин не откладывать обращение за медицинской помощью.
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