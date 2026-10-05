Достижения.рф

Ребёнок пнул отца по гениталиям и спас ему жизнь

Случайный удар сына помог жителю Кардиффа выявить рак яичка
Фото: Istock/peakSTOCK

Житель Кардиффа Бен Лиджи случайно узнал о раке яичка. Во время игры в саду его сын ударил мужчину в пах. Об этом сообщает «Би-би-си».



Сначала мужчина решил, что боль пройдёт сама. Однако через неделю неприятные ощущения сохранялись. По его словам, одно из яичек стало твёрдым, «как мяч для крикета».

Тогда он обратился к врачу. Там у него диагностировали рак. После лечения Лиджи получил подтверждение, что онкологического заболевания больше нет. Однако через несколько лет мужчина заметил последствия для психического здоровья.

Жена обратила внимание, что он стал раздражительным и менее терпеливым, а также чаще вступал в споры. После консультаций с психологом его состояние улучшилось. Теперь Бен призывает мужчин не откладывать обращение за медицинской помощью.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0