05 октября 2026, 15:37

В Подмосковье пятерых человек задержали за незаконное лишение людей свободы

Видео: ГУУР МВД России и МУ МВД России «Раменское» Московской области

Побег одного человека помог полиции раскрыть сеть «работных домов» в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





В беседе с изданием Ирина Владимировна заявила, что злоумышленники арендовали коттедж в Раменском и превратили его в «работный дом». Они установили камеры и возвели высокий забор.

«Подозреваемые находили людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, в том числе иностранцев. Им предлагали работу с предоставлением койко-места и питания. У согласившихся граждан забирали документы и телефоны, после чего под угрозой применения оружия и электрошокеров заставляли работать без официального оформления на различных коммерческих объектах», — рассказала Волк.