Побег одного человека помог полиции раскрыть сеть «работных домов» в Подмосковье
В Подмосковье пятерых человек задержали за незаконное лишение людей свободы
Видео: ГУУР МВД России и МУ МВД России «Раменское» Московской области
Побег одного человека помог полиции раскрыть сеть «работных домов» в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В беседе с изданием Ирина Владимировна заявила, что злоумышленники арендовали коттедж в Раменском и превратили его в «работный дом». Они установили камеры и возвели высокий забор.
«Подозреваемые находили людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, в том числе иностранцев. Им предлагали работу с предоставлением койко-места и питания. У согласившихся граждан забирали документы и телефоны, после чего под угрозой применения оружия и электрошокеров заставляли работать без официального оформления на различных коммерческих объектах», — рассказала Волк.Отмечается, что труд граждан преступники оплачивали минимально, а основную прибыль забирали себе. Один из удерживаемых мужчин сбежал и рассказал обо всём полиции. Полицейские при участии Росгвардии задержали пятерых подозреваемых.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ. Четверых фигурантов заключили под стражу, один находится под домашним арестом. Следователи полагают, что подозреваемые причастны к сети «работных домов» в Московском регионе. Мероприятия продолжаются.