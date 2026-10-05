Стали известны подробности дела нижегородского расчленителя
Мужчина, который расчленил тела двух женщин в Нижегородской области, находился в бегах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
После побега гражданин жил у знакомой женщины в посёлке Неклюдово, однако вскоре убил её во время конфликта. Дезертир испугался, что мать и дочь погибшей позже пойдут в полицию, поэтому поехал к ним и забил их монтировкой.
Тела пожилой женщины и молодой девушки он расчленил и разложил по пакетам. Затем мужчина нанял грузовую «ГАЗель», чтобы вывезти останки в лес. По дороге автомобиль остановили сотрудники полиции, а подозреваемый скрылся с места происшествия.
Правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали. Вину он признал частично. Военные органы СК России возбудили уголовные дела по трём статьям: убийство, убийство двух лиц и дезертирство. Сейчас следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.
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