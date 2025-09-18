Экс-мэр Вологды Шулепов умер в больнице, где лечился
17 сентября в Вологодской областной клинической больнице скончался экс-мэр Вологды Евгений Шулепов. Он проходил лечение от хронического заболевания, пишет РИА Новости.
Шулепов находился под следствием по делу о взятках и превышении должностных полномочий. В мае 2024 года следственный комитет по Вологодской области задержал его по этим обвинениям. В мае 2025 года в Вологодский горсуд поступило уголовное дело против Шулепова. Он занимал пост мэра Вологды с 2008 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что в возрасте 86 лет ушел из жизни голливудский продюсер и маркетолог Дэвид Вайцнер, работавший над фильмами «Чужой» и «Звездные войны».
Читайте также: