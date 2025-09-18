Достижения.рф

Экс-мэр Вологды Шулепов умер в больнице, где лечился

Евгений Шулепов (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

17 сентября в Вологодской областной клинической больнице скончался экс-мэр Вологды Евгений Шулепов. Он проходил лечение от хронического заболевания, пишет РИА Новости.



Шулепов находился под следствием по делу о взятках и превышении должностных полномочий. В мае 2024 года следственный комитет по Вологодской области задержал его по этим обвинениям. В мае 2025 года в Вологодский горсуд поступило уголовное дело против Шулепова. Он занимал пост мэра Вологды с 2008 по 2016 год.

Дарья Осипова

