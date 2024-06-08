Экс-мэра украинского Купянска расстреляли в Белгородской области

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Покушение совершено на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Отмечается, что на чиновника напали 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области, где он проживал после начала СВО. ГУР неоднократно называло Мацегору «предателем» и «коллаборационистом» из-за сотрудничества с Россией.
После совершения нападения на Мацегору, его экстренно госпитализировали. Мужчина находится в критическом состоянии. Московские врачи уже вторые сутки борются за его жизнь.
Telegram-канал Mash подтвердил информацию о совершённом покушении, добавив, что в Мацегору стреляли рядом с его домом.
Подчеркнём, что до последнего времени Мацегора занимал пост директора ФОК «Георгиевский».
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После совершения нападения на Мацегору, его экстренно госпитализировали. Мужчина находится в критическом состоянии. Московские врачи уже вторые сутки борются за его жизнь.
Telegram-канал Mash подтвердил информацию о совершённом покушении, добавив, что в Мацегору стреляли рядом с его домом.
Подчеркнём, что до последнего времени Мацегора занимал пост директора ФОК «Георгиевский».
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Анастасия Чинкова