Экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову утвердили приговор

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову утвердили 12-летний срок в Мосгорсуде по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебное решение.
«Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы адвокатов», — прокомментировали журналистам в суде.Абызов будет отбывать наказание на строгом режиме. Кроме того, ему назначили штраф в 80 миллионов рублей. Другие фигуранты уголовного дела получили от пяти до 12 лет колонии, а еще двоих освободили прямо в зале суда. Три человека освободились, поскольку срок наказания истек.
Абызова взяли в марте 2019 года и отправили в изолятор.
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Никита Кротов