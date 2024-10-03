Появились подробности смерти ветерана СВО в квартире с крупной суммой денег

Трагедия произошла на Кубани в станице Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. 14-летний парень, оставшийся сиротой в подростковом возрасте, дважды выстрелил в опекуншу из ружья после новогодних праздников. Что заставило парня убить женщину во время завтрака, рассказывает редакция «Радио 1».