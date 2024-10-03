Появились подробности смерти ветерана СВО в квартире с крупной суммой денег

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Смерть бойца спецоперации во Владивостоке не носила криминального характера. Об этом информирует издание «Владивосток Онлайн» со ссылкой на источник.
Мужчину обнаружили без признаков жизни в арендованной квартире в начале октября этого года. При нем также нашли крупную сумму денег.
Уточняется, что причиной смерти военного стала острая коронарная недостаточность — нарушение кровотока. Синяки на теле солдата, которые изначально сочли следами побоев, могли появиться из-за падений.
Ранее сообщалось, что в Дагестане расследуется инцидент со стрельбой в селе Агачаул, в результате которого погиб участник спецоперации, приехавший домой в отпуск. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что причиной смерти военного стала острая коронарная недостаточность — нарушение кровотока. Синяки на теле солдата, которые изначально сочли следами побоев, могли появиться из-за падений.
Ранее сообщалось, что в Дагестане расследуется инцидент со стрельбой в селе Агачаул, в результате которого погиб участник спецоперации, приехавший домой в отпуск. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова