Россиянину запретили взъезд в Таиланд на 99 лет за кражу сыров на 7 тысяч рублей

28 августа 2025, 15:44

Фото: iStock/AndreyPopov

В Таиланде 59-летнему туристу из Владивостока запретили въезд в страну на 99 лет после того, как он попытался украсть из супермаркета сыры и деликатесы на сумму около семи тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.