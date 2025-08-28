Россиянину запретили взъезд в Таиланд на 99 лет за кражу сыров на 7 тысяч рублей
В Таиланде 59-летнему туристу из Владивостока запретили въезд в страну на 99 лет после того, как он попытался украсть из супермаркета сыры и деликатесы на сумму около семи тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел во время отдыха россиянина Константина, который прибыл в королевство вместе со своей 30-летней супругой. Во время похода в магазин мужчина оплатил основную часть покупок, но решил незаконно пронести особенно приглянувшиеся ему продукты – дорогостоящие сыры и сладости. В их числе: упаковка голландского сыра, пармезан, 200 г сыра «Конте фасованный», 180 г ломтиков «Эмменталя», сыр «Кана Патано», сыр «Канетти Грано», чесночные анчоусы, какао и шоколад Ritter Sport.
Сумма «деликатесной» кражи составила 2834 бата или около семи тысяч рублей по текущему курсу. На допросе турист объяснил, что в России таких продуктов не найти, а попробовать их «очень уж хочется».
За кражу россиянина оштрафовали на 10 тысяч бат, после чего он отправился в депортационную тюрьму, а затем – домой. Таиландские власти выдали ему пожизненный (формально – на 99 лет) запрет на въезд в страну.
Читайте также: